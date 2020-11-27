Еврокомиссия оштрафовала компании Teva и Cephalon на 60,5 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала фармацевтические компании Teva и Cephalon на 60,5 млн евро за взаимное согласие между компаниями – отложить на несколько лет выход на рынок более дешевой генерической версии препарата Cephalon для лечения расстройства сна — модафинила (modafinil) — после того, как истек срок действия основных патентов Cephalon. Штрафы, наложенные Комиссией на компании Teva и Cephalon, составляют 30 млн евро и 30,5 млн евро соответственно.

По сообщению Еврокомиссии, соглашение между компаниями было заключено задолго до того, как Cephalon стала дочерней компанией Teva, что нарушило антимонопольное законодательство ЕС и нанесло существенный ущерб пациентам и системам здравоохранения ЕС, удерживая высокие цены на модафинил.

По словам исполнительного вице-президента Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), отвечающей за антимонопольную политику, «если фармкомпании договариваются сдерживать выход на рынок более дешевых версий лекарственных средств, то это незаконно и даже в случае, если их соглашения заключаются в форме обычных коммерческих сделок».

Модафинил — лекарство, используемое для лечения чрезмерной дневной сонливости, связанной, в частности, с нарколепсией. Это был самый продаваемый продукт компании Cephalon (торговое наименование Provigil) и на протяжении многих лет составлял более 40% мирового оборота компании. Несмотря на то, что срок действия основных патентов на модафинил истек в Европе к 2005 году, Cephalon все еще владел некоторыми патентами, связанными с составом препарата, что и обеспечивало дополнительную патентную защиту.

Решение Еврокомиссии о назначении штрафа касается соглашения о патентном урегулировании, в соответствии с которым Cephalon побудил Teva не выходить на рынок с более дешевой версией модафинила в обмен на пакет дополнительных коммерческих сделок, выгодных для Teva, а также некоторые денежные выплаты. Teva обладала собственными патентами, касающимися процесса производства модафинила, была готова выйти на рынок модафинила со своим собственным дженериком и даже начала продавать его в Великобритании, однако согласилась с Cephalon остановить выход на рынок и не оспаривать патенты Cephalon.

Расследование Еврокомиссии показало, что в течение нескольких лет это соглашение «с оплатой за отсрочку» исключало Teva из числа конкурентов и позволяло Cephalon продолжать получать прибыль с высокой стоимости модафинила, несмотря на окончание срока действия основного патента.

Выход на рынок нового препарата (дженерика) влечет за собой ценовую конкуренцию, которая может привести к падению цен до 90%. Когда в 2005 году Teva вышла на рынок Великобритании на короткий период, она действительно предложила цену на 50% ниже, чем цена Provigil.

Такие соглашения компаний могут также оказать негативное влияние на инновации. Конкуренция со стороны дженериков стимулирует фармацевтические сосредотачивать свои усилия на разработке новых лекарств, а не на максимизации доходов от продажи «старых» препаратов за счет искусственного сохранения эксклюзивности рынка.

Описанные действия компаний, нарушившие законодательство ЕС, продолжалось почти во всех странах ЕС с декабря 2005 г. по октябрь 2011 г., т.е. до момента когда Teva приобрела компанию Cephalon, и они стали частью одной группы.

gmpnews