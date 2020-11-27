Фармотрасль прогнозирует повышение эффективности госзакупок лекарств

На платформе международного агентства по стратегическим коммуникациям PBN H+K Strategies 26 ноября состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная созданию Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, распоряжение о котором 28 октября 2020 г. подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках пресс-конференции консультанты PBN H+K заявили о том, что в целом фармацевтическая отрасль приветствует изменения и прогнозирует повышение эффективности госзакупок лекарственных средств. Это связано c открывающимися возможностями внедрения инновационного функционала и расширением ресурсов новой структуры, что, по мнению консультантов, может определить дальнейшее развитие лекарственного обеспечения граждан в России. Основные опасения от текущих изменений консультанты агентства связывают с переходным периодом, в течение которого возможны сбои в процессе закупки лекарств для государственных нужд.

Эти данные агентство PBN H+K Strategies получило в ходе исследования экспертного мнения по вопросу создания централизованной структуры государственных закупок медикаментов для лечения орфанных и онкологических заболеваний, ВИЧ и туберкулеза, а также ряда вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Экспертный опрос был проведен среди представителей иностранных и российских фармпроизводителей, федеральных органов власти, а также пациентских организаций и НКО, большинство из которых отметили, что не видят для себя рисков из-за изменений схемы закупок.

«Тренд на централизацию закупок в определенных нозологиях наблюдается уже давно. В результате в 2019 году Минздрав подготовил предложение о создании ведомства для госзакупок препаратов в области ВИЧ-инфекции, гепатита С и онкологических заболеваний, обсуждение которого было приостановлено из-за эпидемии коронавируса, – рассказал на конференции Георгий Халилулин, один из авторов исследования и директор по связям с органами государственной власти и неправительственными организациями PBN Hill+Knowlton Strategies. – Когда летом стали появляться сообщения о повторном обсуждении этого вопроса, мы решили инициировать исследование для того, чтобы узнать мнение отрасли о грядущих переменах».

Также на мероприятии с докладами выступили эксперты в области фармацевтики, регуляторики, права и представители пациентского сообщества. В ходе разговора спикеры рассказали о возможных преимуществах централизованной системы госзакупок для фармацевтической отрасли, об отношении НКО к новой структуре как к возможному решению проблемы дефицита лекарственных препаратов, обсудили эффективность стратегии централизации в данном вопросе и вопросы влияния регуляторных аспектов на проблему дефицита препаратов. Кроме того, выступающие прокомментировали результаты полученного исследования.

«То количество звонков, которое я получал от компаний начиная с 28 октября, когда было подписано постановление, говорит о том, насколько индустрию волнует этот вопрос и насколько своевременно это исследование, поэтому я еще раз выражаю признательность PBN. Думаю, эта презентация, если она будет разослана, поможет индустрии, – поделился Вадим Кукава, исполнительный директор ассоциации инновационных фармкомпаний «Инфарма». – Я согласен с результатами в том, что один из позитивных моментов для индустрии – это разделение функций между Минздравом и новым казенным учреждением. Кроме того, среди позитивных изменений я бы отметил планирование спроса, которое помогло бы компаниям более точно прогнозировать объем производства. И третий позитивный шаг, который я вижу для отрасли, – это функция создания и управления резервами, в необходимости которой мы убедились в связи с COVID-19».

Также была отмечена необходимость избежать одномоментного перевода препаратов всех нозологий в новое ведомство, поскольку это может привести к коллапсу, пока система будет проходить естественную наладку, как и в случае с маркировкой лекарственных препаратов. Эту идею поддержал и Алексей Михайлов, руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» (ITPCru), подтвердив, что каждое изменение системы приводит к временным перебоям в поставках препаратов. По мнению эксперта, протестировать изменения стоит сначала на препаратах для лечениях тех заболеваний, в лечении которых нет необходимости пожизненного приема препаратов.

В качестве спикеров на мероприятии также выступил Равиль Ниязов, специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов в Центре научного консультирования CSA, который рассказал о регуляторных аспектах борьбы с дефицитом лекарств в различных странах. Завершил беседу Сергей Клименко, партнер, руководитель практики в области фармацевтики, медицины и биотехнологий Dentons, который остановился на нормативно-правовых вопросах новой организации.

«Создание казенных учреждений (ФКУ) для выполнения централизованных закупок не является чем-то принципиально новым, – прокомментировал Сергей Клименко. – И не стоит ожидать каких-то сильных изменений на первом этапе, сразу после создания ФКУ, когда произойдет лишь постепенная передача части уже имеющегося функционала к новому казенному учреждению. Самое интересное – то, что произойдет на втором этапе изменений, в ходе которого новое учреждение может быть наделено полномочиями по закупке орфанных препаратов, если будут приняты соответствующие изменения, и препаратов федеральной онкологической программы, а также станет агентом централизованного взаимодействия с производителями по вопросам закупок»

В своих выступлениях спикеры также отметили, что с нетерпением ждут появления Устава новой подведомственной организации, который, согласно распоряжению Михаила Мишустина от 28 октября 2020 года, должен быть подготовлен в течение ноября. Появление устава с подробным описанием структуры новой организации позволит экспертам сформулировать более точную позицию о Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

gmpnews