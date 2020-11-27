Акционеры аптечной сети «36,6» одобрили крупную сделку

27 ноября акционеры ПАО «Аптечная сеть «36,6» одобрили совершение крупной сделки. Вероятнее всего, речь идет о продаже оптового подразделения ООО «Джи Ди Пи».

ПАО «Аптечная сеть «36,6» одобрило совершение крупной сделки на собрании акционеров, результаты которого опубликованы в центре раскрытия корпоративной информации. Ранее общество отмечало, что до конца года будет принято решение о продаже оптового подразделения ООО «Джи Ди Пи».

О намерении сети продать оптовое подразделение «ФВ» стало известно 5 ноября. Тогда ПАО намеревалось рассмотреть сделку по продаже ООО «Джи Ди Пи» Владимиру Нестеренко, занимавшему до октября 2020 года позицию генерального директора общества.

27 ноября на внеочередном собрании акционеров была одобрена крупная сделка — предположительно, о продаже ООО «Джи Ди Пи». Акционеры дали согласие на совершение сделки, общая сумма которой составит более 10% балансовой стоимости активов ПАО.

Детали сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не раскрываются до момента ее совершения, следует из итогов собрания, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.

Предположительно, речь идет именно о продаже ООО «Джи Ди Пи». Как ранее заявляли в «36,6», акционеры рассмотрят возможную продажу до конца 2020 года. Подготовка к этому началась еще в сентябре — тогда ПАО вывело ООО «Джи Ди Пи» из офшора, купив 100% организации у компании Klada Ventures Ltd.

Продажу оптового подразделения в «36,6» объяснили планами общества сосредоточить свои усилия в розничном сегменте и развивать аптечные сети под брендом «36,6» и «Горздрав».

«ФВ» направил запросы о деталях сделки пресс-службе «36,6» и генеральному директору сети Александру Кузину.

Также доля мажоритарного акционера «36,6» — Altus Capital — снизилась после внеочередного собрания акционеров.

Фото: facebook.com/apteka366

Руслан Мавлиханов

Ольга Коберник

pharmvestnik