Минздрав увеличил цену на дефицитный онкопрепарат почти в 10 раз

Минздрав утвердил первые повышенные цены на препараты, которые оказались в дефиците из-за их низкой отпускной цены. Речь идет о препаратах ломустин и азатиоприн. Причем ломустин немецкого производителя подоржал почти в 10 раз.

Министерство здравоохранения повысило предельные отпускные цены на противоопухолевый препарат ломустин производства компаний Medac GmbH и «Нанолек». Новые цены опубликованы на портале Государственного реестра предельных отпускных цен.

Цена на препарат компании «Нанолек» с торговым названием «Ломустин», капсулы, 40 мг, 20 шт. — банки (1) — пачки картонные, повысилась с 2 910,31 руб. до 10 000 руб. А цена на «Ломустин медак» (МНН ломустин), капсулы, 40 мг, 20 шт. — банки (1) — пачки картонные, увеличилась почти в 10 раз: с 3 829,98 до 37 172,64 руб.

Минздрав также повысил цену на азатиоприн производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко». Цена увеличилась в почти вдвое: со 187,17 до 320 руб.

Постановление Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020 «Об утверждении особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» было опубликовано 2 ноября. Согласно документу, теперь цену на жизненно важный препарат можно повысить в случае, если она стала причиной его дефицита. Новая цена будет действовать в течение года, но может быть продлена. Подробное описание механизма перерегистрации цены на дефицитные препараты дано в материале «ФВ» «Спасение исчезающих».

Ломустин вошел в список 26 дефицитных препаратов, которые вице-премьер Татьяна Голикова поручала закупить. Генеральный директор компании ООО «Тируфарм» — представителя Medac GmbH в России — Михаил Тимаков сообщал «ФВ», что поставки препарата были прекращены с сентября 2019 года. Он объяснил, что из-за низкой отпускной цены, зарегистрированной еще в 2010 году, препарат стал нерентабельным, а проиндексировать цену на фоне ослабления курса валют и роста стоимости субстанции не представлялось возможным. По словам Тимакова, «Ломустин медак» должен вернуться на рынок в начале 2021 года.

Маргарита Грошева

pharmvestnik