Moderna представила финальные результаты испытаний вакцины против COVID-19

Moderna опубликовала результаты анализа третьей фазы исследований вакцины против коронавируса. Ее эффективность составила 94,1%, компания планирует подать заявку на одобрение препарата.

Moderna опубликовала результаты третьей фазы испытаний вакцины против COVID-19 под названием mRNA-1273. Согласно информации на сайте компании, окончательные результаты испытаний показывают эффективность вакцины в 94,1%. Также препарат продемонстрировал 100%-ную эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания.

Всего в испытаниях приняли участие 30 тыс. человек, из них заразились коронавирусом 196 добровольцев. При этом 185 из них получили плацебо, а 11 – вакцину. Также компания сообщила, что в ходе испытаний были зафиксированы 30 тяжелых случаев заболевания и одна смерть – все в группе плацебо.

По информации Moderna, вакцина оказывает одинаковое воздействие на разные этнические, расовые, возрастные и гендерные группы людей. В частности, в числе 196 заразившихся оказались 33 человека в возрасте старше 65 лет и 42 человека из разных этнических групп, включая представителей испанских, азиатских и афроамериканских сообществ.

В более ранней версии анализов, учитывавших не все данные, эффективность mRNA-1273 составляла 94,5%. Тогда же сообщалось, что у участников испытаний возникли легкие и умеренные побочные эффекты, такие как усталось и сильные боли в теле.

«Мы считаем, что у нас есть вакцина с очень высокой эффективностью. Теперь у нас есть данные, подтверждающие это… Мы рассчитываем сыграть важную роль в борьбе с этой пандемией», – передает Reuters слова медицинского директора Moderna Тала Закса.

Компания сообщает, что планирует подать заявку на экстренное применение вакцины в FDA в понедельник, 30 ноября. В этот же день Moderna предполагает подать заявку на коммерческую реализацию продукта в EMA.

В середине ноября стала известна цена, по которой Moderna собирается продавать свою вакцину. Генеральный директор компании заявил, что она будет находиться в диапазоне от 25 до 37 долл.

Николай Соколов

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