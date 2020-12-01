Благотворительные фонды раскритиковали меры по ликвидации дефицита онкопрепаратов

Четыре благотворительных фонда и одна общественная организация вновь написали открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Они опасаются, что меры правительства, предложенные для ликвидации лекарственного кризиса, не решат проблему.

В правительство, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, руководителю ФАС Максиму Шаскольскому направлено новое открытое письмо о дефиците лекарств. Его подписали руководители благотворительных фондов «АдВита», Константина Хабенского, «Подари жизнь», «Энби» и региональной общественной организации «Дети и родители против рака».

Первая реакция правительства обнадежила, сообщили благотворительные фонды. Они напомнили, что Минздрав, ФАС, Минпромторг обещали принять экстренные меры для спасения ситуации, а также предложили нормативно-правовые акты, направленные на то, чтобы это больше не повторилось. «Но через месяц общественные организации получили официальный ответ Минздрава, в котором отрицается сам факт дефицита лекарств, а ФАС России принял решения, увеличивающие риски исчезновения препаратов. С точки зрения этих ведомств, противоопухолевых препаратов в России вполне достаточно. Тем временем из разных регионов сообщают: лекарств по-прежнему не хватает», – говорится в сообщении фондов.

Как сообщал «ФВ, ФАС отказала в повышении цен на винкристин. Антимонопольная служба заявляет об отсутствии дефицита препарата. В решении указано, что, по данным Минздрава, потребность препарата в год — 230 533 мг. При этом объем винкристина, введенный всеми производителями в гражданский оборот в предшествующие полгода (81 632 мг), и планируемый объем ввода в оборот в следующие шесть месяцев (151 400 мг) в общей сложности составляют 233 032 мг, объясняет ФАС.

Общественники утверждают, что в расчетах ведомств возникла путница, они приводят собственные расчеты, согласно которым, потребность в винкртистине удовлетворена только на 67%.

Ситуация по этопозиду еще плачевнее, утверждают НКО. В ответе Минздрава России на открытое письмо НКО ничего не говорится о годовой потребности в этом препарате. При этом фиксируется резкое сокращение поставок препаратов из Израиля, Австрии и Японии, единовременный отзыв с рынка основным российским поставщиком 54 серий лекарства по причине «наличия примесей».

«Действия ФАС, Минпромторга и Минздрава регулируются правилами. Но в результате применения этих правил впервые за всю российскую историю возник беспрецедентный дефицит почти трех десятков наименований базовых онкологических препаратов, и жизни миллионов людей оказались под угрозой. Значит, эти правила нужно менять», – сообщили благотворительные фонды.

Они предложили пересмотреть решения ФАС по ценам на винкристин и этопозид, в постановлении правительства № 1771 от 31.10.2020 «Особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП», наделить Минздрав России полномочиями для реализации возможности оспорить принятое ФАС России решение.

Еще одно предожение НКО – создать рабочую группу, в том числе с участием представителей медицинского и экспертного сообществ, а также НКО. Она должна пересмотреть порядок ценообразования, рассмотреть отмену правила «третий лишний», подумать над как сделать эффективной систему фармаконадзора и пр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила экстренно закупить небольшие объемы 26 дефицитных онкологических препаратов, рассчитать общую потребность в этих 26 препаратах и по всем другим онкологическим лекарствам.

Елена Калиновская

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