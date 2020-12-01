В Канаде ограничили экспорт рецептурных лекарств в ответ на распоряжение Трампа

Правительство Канады наложило ограничение на распространение некоторых лекарственных средств за пределами ее границ с целью избежать дефицита препаратов внутри страны. Такая мера была принята на фоне распоряжения президента США о разрешении импорта из Канады медикаментов, отпускаемых по рецепту.

Министр здравоохранения Канады Пэтти Хайду подписала приказ об ограничении массового экспорта лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, заявив, что это поможет избежать дефицита медикаментов в стране. Правительство не указало конкретные названия лекарственных средств, которые нельзя будет вывозить из страны.

Этот шаг был сделан в ответ на новое распоряжение действующего президента США Дональда Трампа. Оно позволяет американским фармацевтам и оптовым компаниям закупать оптом в Канаде определенные рецептурные лекарства с целью, как утверждал Трамп, снизить вдвое цены на них внутри Соединенных Штатов.

Постановление американского президента должно было вступить в силу 30 ноября. Однако канадское правительство наотрез отказалось соблюдать его положения, если продажи препаратов могут стать причиной их нехватки внутри государства. Канада оставила за собой право потребовать от компаний оценить потенциальные риски для страны до начала осуществления экспорта.

По словам министра здравоохранения Канады, новое американское распоряжение не сильно изменит цены на лекарства в США, поскольку канадская доля на рынке фармацевтической продукции составляет 2% от мировых продаж препаратов. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Канады Анна Мэддисон сообщила, что приказ будет применяться в отношении только тех категорий лекарств, которые находятся в дефиците, таким как лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, и препараты, распространение которых контролируется законом. «Это не относится к безрецептурным лекарствам, к препаратам, произведенным в Канаде или импортированным сюда исключительно с целью их экспорта», – подчеркнула Мэддисон.

Дефицит лекарственных средств – это растущая глобальная проблема, около 10–15% препаратов в мире всегда находятся в дефиците. Более того, по данным Министерства здравоохранения Канады, в стране, по крайней мере один раз, наблюдалась нехватка практически половины из всех продаваемых лекарственных средств. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию из-за роста спроса на некоторые медикаменты, используемые для лечения заболевания. К концу октября в Канаде было зарегистрировано 42 лекарственных средства, находившихся в серьезном дефиците (в прошлом году отмечалась нехватка лишь 10 лекарств). Согласно докладу Университета Британской Колумбии, в Канаде может наблюдаться нехватка около четверти отпускаемых по рецепту лекарств.

Проблему дефицита лекарств в разгар пандемии коронавируса пытаются решить многие страны. ЕС на прошлой неделе приняла фармацевтическую стратегию, нацеленную на обеспечение доступа к недорогим лекарственным средствам, а также препаратам, находящимся в дефиците.

В России также регионы жалуются на нехватку лекарств, однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко связала проблему с безответственностью региональных властей.

Владимир Заболотских

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