Роспотребнадзор обнаружил в онлайн-магазине опасные БАД для потенции

Сотрудники Роспотребнадзора выявили фальсифицированные БАД, используемые для улучшения эрекции, в ходе контрольной закупки в интернет-магазине. Экспертиза образцов показала наличие в них недекларированных фармацевтических субстанций.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело контрольную закупку трех образцов БАД в интернет-магазине «Допинг Любовь»: «Саймы» и «Сеалекс Форте Плюс». Экспертиза показала, что добавки представляют опасность, поскольку содержат фармацевтические субстанции тадалафил и силденафил. По требованию контрольного органа ИП – владелец онлайн-магазина оштрафован на 50 тыс. руб., следует из решения Арбитражного суда Москвы, которое 27 ноября опубликовано в системе «Мой арбитр».

Биодобавки, приобретенные в рамках контрольной закупки, были произведены в 2018 году китайской «Биоинженерной компанией «Чжин Юань Тхан»» и сестрорецкой ООО «ВИС». Разные партии этой продукции признавались Роспотребнадзором фальсифированными и изымались из оборота начиная с 2016 года. В образцах, приобретенных в интернет-магазине, снова имелись фармсубстанции, говорится в решении суда. ИП привлечен к административной ответственности за обращение фальсифицированных БАД. Судебный акт в силу не вступил.

В октябре Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга признал директора «ВИС» Сергея Назарова виновным в производстве и сбыте небезопасных товаров населению и оштрафовал на 200 тыс. руб. Приговор не устроил обе стороны и сейчас обжалуется в апелляционной инстанции. Производитель, в частности, указывает на то, что не существует методики обнаружения фармсубстанций в БАД.

Как ранее писал «ФВ», Сестрорецкий районный суд установил, что в 2010 году, а также с 2014 по 2015 год сотрудники завода «РИА «Панда» в Сестрорецке по указанию руководства добавляли диклофенак натрия, ибупрофен и тадалафил в партии производимых БАД, в том числе в «Сеалекс-Форте» и «Аликапс». На упаковках при этом не была указана информация о составе препаратов, в числе побочных действий которых могли быть экзема, сыпь, тахикардия, инфаркт миокарда, отек лица и длительная эрекция, говорится в материалах суда. Основатель обанкротившейся фармацевтической компании «РИА «Панда» Игорь Воробей признан судом виновным в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб., а также производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Он отделался штрафом в 100 тыс. руб. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры группы компаний Аркадий Уткин и Сергей Назаров.

Екатерина Погонцева

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