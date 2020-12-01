Ольга Стрельцова: «Нам отдают предпочтение уже четверть века»

«Мильгамма» — ведущий бренд компании Wörwag Pharma — в этом году отмечает 25-летие присутствия на российском фармрынке. О том, как пройдет этот юбилей, какие факторы позволяют заслужить признание врачей и удерживать лидирующие позиции в своем сегменте, рассказала генеральный директор российского представительства немецкого производителя Ольга Стрельцова.

Раскрыть потенциал

— На чем основана стратегия вашей компании в России?

— Она была предопределена еще в 1965 году, когда д-р Фритц Вёрваг начал работать над первыми препаратами, направленными на улучшение качества жизни пациентов, и впоследствии основал компанию. Wörwag Pharma специализируется в разработке и производстве рецептурных, безрецептурных лекарств, а также биологически активных добавок. Препараты компании предназначены для лечения неврологических заболеваний, осложнений диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепления женского здоровья, а также иммунной системы. Мы предоставляем людям, заботящимся о своем здоровье, решения для профилактики и лечения заболеваний, влияющих на качество и образ жизни.

— В чем вы видите преимущества присутствия на российском рынке? Чем он привлекателен?

— Wörwag Pharma появилась в РФ в 1995 году, и на сегодня российское подразделение — второе по величине из представительств компании во всем мире. Безусловно, рынок в России высокопотенциален, динамичен, а развитие компании в регионе обусловлено постоянно растущим спросом на препараты, входящие в портфель Wörwag Pharma.

— Как вы оцениваете уровень конкуренции на отечественном рынке инъекционных комплексов витаминов?

— Мы по праву можем считать себя родоначальниками данной категории и гордимся этим. Наш препарат «Мильгамма» — первый зарегистрированный в РФ комплекс витаминов В1, В6 и В12 в одной ампуле. В последние годы конкуренция на рынке значительно усилилась, появились новые препараты, однако длительный опыт положительного применения позволяет «Мильгамме» оставаться уверенным лидером рынка как по продажам1, так и по назначению врачами.2

Путь к признанию

— Как бы вы охарактеризовали место «Мильгаммы» на рынке?

— Препарат был зарегистрирован в России 31 октября 1995 года, открыв российским врачам возможность применения комбинации витаминов группы В в комплексной терапии боли в спине. Уже четверть века большинство неврологов и терапевтов в России среди витаминов группы В отдают свое предпочтение «Мильгамме» как ко-анальгетику оригинального немецкого качества.

Препарат был удостоен двух наград профессиональной премии «Платиновая унция», обеспеченных признанием российского медицинского и фармацевтического сообществ. В 2008 году мы получили «Платиновую унцию» «За вклад в терапию социально значимых заболеваний», в 2016 — «За передовые технологии в области лечения неврологических заболеваний».

— Как препарат стал ведущим брендом компании на российском рынке?

— Боль в спине — одна из наиболее частых причин временной утраты трудоспособности, наряду с ОРВИ. В России практически каждый второй пациент обращается в поликлинику в связи с болью, при этом в половине таких обращений присутствует жалоба на боль в спине. Это связано с образом жизни, особенностями физических нагрузок и другими факторами. Благодаря формуле с включением в состав лидокаина для комфортного введения инъекции и немецкому качеству «Мильгамма» стала надежным помощником огромному количеству пациентов в России.

Мы гордимся тем, что обладаем социально значимым препаратом, которому в России в этом году исполняется 25 лет, и решили отметить юбилей «Мильгаммы». Он пройдет 3 декабря в рамках интерактивной конференции «Искусство управления болью» с участием ведущих специалистов в области неврологии, фармакологии, нейрохирургии, медицинской генетики.

Мероприятие предполагает живой разговор о методах лечения боли: что важнее — богатый клинический опыт, ожидания пациента или доказательная медицина, настолько ли хорошо мы знаем свойства и эффекты, казалось бы, давно изученных средств. Участникам представится уникальная возможность присоединиться к дискуссионному клубу и обсудить эти и многие другие вопросы, касающиеся болевых синдромов, а также вопросов профилактики, диагностики и лечения диабетической полинейропатии.

Эксперты конференции — это не только мастера своей специальности, но и люди с богатейшим жизненным опытом, которым они готовы поделиться на примерах из врачебной практики и личного опыта. Особенно актуально это сейчас, в изменившихся условиях, когда большая часть физической активности была вынужденно прекращена или сведена к минимуму.

— Какие факторы позволяют вам добиться лидирующих позиций в сегменте?

— Как показали исследования,3 «Мильгамма» продемонстрировала активность в лечении дорсопатий. Максимальная эффективность терапии была достигнута в группе с комбинированным лечением НПВП и «Мильгаммой» — было зафиксировано достоверное снижение боли, в том числе при интенсивных болях, а 10-дневная терапия показала уменьшение боли на 92%. Качество препарата и его эффективность являются основными факторами, которые позволяют удерживать позиции лидера на рынке.

— В чем состоят специфика терапии и особенности назначения препаратов для комплексной терапии заболеваний нервной системы?

— К лечению заболеваний нервной системы всегда необходимо подходить комплексно. Только врач может грамотно подобрать инъекционный препарат на основании обследований пациента и его сопутствующих заболеваний. Как правило, врач стремится в максимально сжатые сроки купировать боль пациента и снизить риск ее хронизации, назначая витамины группы В при добавлении их к НПВП или другим обезболивающим препаратам.

Добавление «Мильгаммы» как ко-анальгетика к НПВП у пациентов с болью в спине призвано не только уменьшить неврологическую симптоматику и облегчить боль, но и повысить безопасность терапии за счет сокращения потребности в НПВП. Стоит отметить, что таблетированные формы комплексов витаминов группы В могут отличаться по составу, по количеству действующих и вспомогательных веществ и, что очень важно, по биодоступности.

1 IQVIA, MAT 10 2020.

2 IPSOS Comcon Prindex 3 кв 2020.

3 Данилов А.Б. Применение витаминов группы В при болях в спине: новые анальгетики? // РМЖ. 2008; 16: Специальный выпуск. Болевой синдром: 35-39.

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