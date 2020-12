Флувоксамин исследован на снижение риска осложнений при коронавирусе

Антидепрессант флувоксамин способен предупреждать развитие осложнений при коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Об этом свидетельствует проведенное в США исследование, результаты которого опубликованы 12 ноября в The Journal of the American Medical Association (JAMA).1 Выявленный эффект может быть связан с активирующим действием флувоксамина на сигма1-рецепторы.

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 152 пациента с подтвержденным ПЦР диагнозом COVID-19. На момент включения в исследование у всех участников заболевание протекало в легкой форме: пациенты получали медицинскую помощь на дому и не требовали респираторной поддержки: у всех участников – исходно cатурация О 2 = 92% и выше при дыхании атмосферным воздухом. Пациенты получали флувоксамин либо плацебо в течение 15 дней.

Конечными точками являлись: развитие пневмонии, появление симптомов дыхательной недостаточности, госпитализация, падение сатурации О 2 ниже 92% при дыхании атмосферным воздухом, необходимость кислородной поддержки.

Среди пациентов, принимавших флувоксамин (n=80), не было ни одного случая клинического ухудшения, тогда как в группе плацебо (n=72) значительное ухудшение состояния, потребовавшее госпитализации, было отмечено у 6 человек.

В публикации приводится несколько возможных механизмов действия флуоксамина у пациентов с COVID-19. Один из них может быть связан со способностью препарата активировать сигма1-рецепторы, что приводит к подавлению выработки провоспалительных цитокинов (S1R-IRE1-путь).

Альтернативные механизмы потенциальной пользы флувоксамина у пациентов с COVID-19 могут включать его потенциальный прямой противовирусный эффект через лизосомотропное действие препарата, модуляцию влияния эффектов IRE1 на аутофагию и ингибирование активации тромбоцитов.

Поскольку данное исследование лимитировано малым размером выборки и коротким периодом наблюдения, авторы особо отмечают необходимость проведения дополнительных, более масштабных исследований для подтверждения сделанных выводов и проверки выдвинутых гипотез. В частности, указывается на необходимость более точной оценкой исходов, а также подтверждения клинической эффективности флувоксамина.

Российский дженерик флувоксамина производит «Рафарма», составляющая вместе с компанией «Сотекс» основу производственного сегмента ГК «Протек».

1. Eric J. Lenze et al. Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in Outpatients With Symptomatic COVID-19. A RandomizedClinicalTrial. JAMA. 2020;12:E1-E9.doi:10.1001/jama.2020.22760.

Источник: «Сотекс»

pharmvestnik