ЕМА подтвердило возможность психических расстройств при приеме гидроксихлорохина

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало обновить информацию для всех препаратов с содержанием хлорохина и гидроксихлорохина. Обнаружилась связь между использованием этих средств и риском психических расстройств и суицидального поведения.

После пересмотра данных EMA подтвердило шесть эпизодов психических расстройств у пациентов с COVID-19, о которых сообщало Испанское агентство по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS). Пациенты принимали гидроксихлорохин в дозах выше одобренных, пишет «Медицинский Вестник».

В связи с этим Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) в составе ЕМА рекомендовал обновить информацию по данным препаратам. Пациентам, у которых в процессе лечения появились проблемы с психическим здоровьем, рекомендовано незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Отмечается, что при приеме гидроксихлорохина такие побочные эффекты могут проявиться в первый месяц лечения.

EMA уточняет, что в ходе рандомизированных клинических исследований хлорохин и гидроксихлорохин не показали положительных эффектов при COVID-19 и сейчас эти средства не одобрены при COVID-19. В информации для некоторых препаратов с содержанием хлорохина и гидроксихлорохина психические расстройства и суицидальные мысли уже указаны как редкие побочные эффекты, частота встречаемости которых неизвестна.

Анастасия Теслина

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