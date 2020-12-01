Glenmark продала ряд брендов противоаллергических препаратов компании Dr.Reddy’s

Компания Glenmark Pharmaceuticals объявила о заключении соглашения с Dr. Reddy’s Laboratories о продаже некоторых своих брендов из портфеля противоаллергических препаратов. Продажа касается брендов «Момат Рино» (в России, Казахстане и Узбекистане), «Момат Рино Адванс» (в России), «Момат А» (в Казахстане и Узбекистане), «Гленспрей» и «Гленспрей Актив» (на Украине), а также прав на соответствующие товарные знаки, досье и патенты для указанных стран.

Эти бренды – представители двух классов лекарственных препаратов: (а) однокомпонентный, с активным веществом мометазон и (б) фиксированная комбинация с активными веществами Азеластин+Мометазон. Препараты показаны для симптоматического лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита.

«В соответствии с нашей стратегией по выводу препарата Ryaltris*, нашего глобального противоаллергического бренда, на рынок России и других стран СНГ мы приняли решение продать бренд «Момат Рино» и все расширения этого бренда, – рассказал главный коммерческий директор Glenmark Pharmaceuticals Limited Роберт Кроккарт. – В то время, пока мы находимся в ожидании одобрения препарата Ryaltris* для рынка России, мы остаемся приверженными респираторному направлению глобально и продолжаем укреплять наш портфель в сфере лечения респираторных заболеваний в регионе Россия и СНГ».

*На момент публикации препарат Ryaltris не зарегистрирован компанией Glenmark на территории РФ.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

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