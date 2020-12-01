В Индии отрицают наличие побочных эффектов у добровольца испытания вакцины AstraZeneca

Индийская компания опровергла появление побочных эффектов у одного из добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от AstraZeneca в стране. Производитель назвал такое заявление «злонамеренной клеветой» и объявил, что будет требовать с пациента 1 млрд рупий (около 1 млрд руб.)

Производитель иммунобиологических препаратов Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India) опроверг сообщение о наличии побочных эффектов у одного из добровольцев, получивших прививку британской вакцины Covidshield от AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщает FirstWordPharma со ссылкой на индийские СМИ.

«Институт сыворотки Индии с пониманием относится к состоянию здоровья добровольца, абсолютно никакой корреляции между испытаниями вакцины и его состоянием здоровья нет. Он пытается использовать свои собственные медицинские проблемы в суде», – говорится в заявлении компании.

О побочных эффектах, появившихся в результате испытаний британской вакцины, сообщил 40-летний доброволец, который получил прививку в городе Чиннаи. Об этом сообщает индийское информационное агентство PTI.

Мужчина утверждал, что у него проявились серьезные побочные эффекты, включая нервный срыв и нарушение когнитивных функций. В официальном уведомлении, направленном Институту сыворотки, он запросил около 50 млн рупий (около 50 млн руб.) в качестве компенсации и с целью прекращения судебного иска.

«Очевидно, что за намерением распространить такую злонамеренную информацию стоит скрытый корыстный мотив. Институт сыворотки Индии будет требовать возмещения ущерба в размере более 1 млрд рупий и будет защищаться от таких злонамеренных претензий», – заявила компания в ответ.

Случай расследуется Генеральным контролером медицинской продукции Индии (DCGI) и специальным комитетом институциональной этики.

Институт сыворотки Индии сотрудничал с AstraZeneca и Оксфордским университетом в создании вакцины Covishield от COVID-19 и в настоящий момент проводит испытания препарата в Индии.

На прошлой неделе РФПИ и индийский производитель Hetero объявили о соглашении по производству вакцины «Спутник V» в Индии. В год планируется выпускать более 100 млн доз препарата.

Производитель иммунобиологических препаратов Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India) опроверг сообщение о наличии побочных эффектов у одного из добровольцев, получивших прививку британской вакцины Covidshield от AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщает FirstWordPharma со ссылкой на индийские СМИ.

«Институт сыворотки Индии с пониманием относится к состоянию здоровья добровольца, абсолютно никакой корреляции между испытаниями вакцины и его состоянием здоровья нет. Он пытается использовать свои собственные медицинские проблемы в суде», – говорится в заявлении компании.

О побочных эффектах, появившихся в результате испытаний британской вакцины, сообщил 40-летний доброволец, который получил прививку в городе Чиннаи. Об этом сообщает индийское информационное агентство PTI.

Мужчина утверждал, что у него проявились серьезные побочные эффекты, включая нервный срыв и нарушение когнитивных функций. В официальном уведомлении, направленном Институту сыворотки, он запросил около 50 млн рупий (около 50 млн руб.) в качестве компенсации и с целью прекращения судебного иска.

«Очевидно, что за намерением распространить такую злонамеренную информацию стоит скрытый корыстный мотив. Институт сыворотки Индии будет требовать возмещения ущерба в размере более 1 млрд рупий и будет защищаться от таких злонамеренных претензий», – заявила компания в ответ.

Случай расследуется Генеральным контролером медицинской продукции Индии (DCGI) и специальным комитетом институциональной этики.

Институт сыворотки Индии сотрудничал с AstraZeneca и Оксфордским университетом в создании вакцины Covishield от COVID-19 и в настоящий момент проводит испытания препарата в Индии.

На прошлой неделе РФПИ и индийский производитель Hetero объявили о соглашении по производству вакцины «Спутник V» в Индии. В год планируется выпускать более 100 млн доз препарата.

Николай Соколов

pharmvestnik