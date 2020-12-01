Правительство увеличило квоты на ввоз сырья для обезболивающих препаратов

В России вырастет производство обезболивающих препаратов, содержащих оксикодон, ремифентанил и фентанил. Часть препаратов уже есть на рынке, некоторые, например на основе ремифентанила, только планируются к производству.

Производство вырастет за счет увеличения квот на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство. Соответствующее Постановление № 1955 от 27.11.2020 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Квоты на оксикодон вырастут в 2,5 раза. В правительстве сообщили, что на основе вещества в России планируют выпускать два новых обезболивающих препарата. Разработка их состава и технологии производства уже началась. В ГРЛС указан комбинированный анальгетик налоксон+оксикодон (ТН «Таргин»), регистрационным удостоверением владеет международная группа компаний Mundipharma, стадии первичной, вторичной и третичной упаковок и выпускающий контроль качества осуществляет ФГУП «Московский эндокринный завод».

На ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в 7 раз. «Препарат с одноименным названием применяется в анестезиологии за рубежом и обладает рядом преимуществ по сравнению со своими предшественниками. Производство его аналога вскоре также запустят в России», ­– говорится в сообщении правительства. Доклинические исследования начнутся в 2021 году.

В России в 2001 году был зарегистрирован препарат с МНН ремифентанил и ТН «Ултива», владельцем регудостоверения была GSK, однако регистрация была отменена, причина не указана.

Квоты на схожий по действию фентанил вырастут в 1,5 раза. Лекарство с действующим веществом уже выпускают в России. В ГРЛС указаны четыре производителя: Takeda, ФГУП «Государственный НИИ органической химии и технологии», ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов» и ФГУП «Московский эндокринный завод». В 2021 году планируется увеличить производство лекарств с действующим веществом фентанил.

В правительстве напомнили, что квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности.

Елена Калиновская

pharmvestnik