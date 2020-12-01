Свердловские поставщики придумали способ не задерживать поставки лекарств из-за сбоев в СМДЛП

Проверяющие из Минздрава РФ подтвердили дефицит лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в медицинских организациях Свердловской области. Такие данные содержатся в аналитической справке, с которой ознакомился E1.ru. Эти данные подтверждают сами больницы. Не хватает лекарств, входящих в схему лечения COVID-19, и противовирусных средств широкого действия. Ситуацию подогревает покупательский ажиотаж, сообщили фармритейлеры, опрошенные «ФВ».

В Екатеринбурге трудно найти азитромицин, хотя его выпускает «Березовский фармзавод» – объемы отгрузки препарата за январь — октябрь 2020 года увеличились на 75% (в упаковках). У оптовиков и аптекарей нет триазавирина, который производит новоуральский «Завод «Медсинтез», несмотря на то что с начала года его отгрузки выросли в 12,5 раз (в упаковках). Основные объемы медикаментов уходят в другие регионы (данные RNC Pharma).

Помимо нехватки препаратов, снабжению больниц лекарствами мешают сбои в системе мониторинга движения лекарственных средств (СМДЛП). Основной объем медикаментов больницы приобретают на торгах, но из-за постоянного дефицита у поставщиков лекарства приходится ежедневно докупать.

По словам екатеринбургского предпринимателя, пожелавшего остаться неназванным, он находит лекарства благодаря связям в оптовых и розничных структурах. Мужчина оказывает больницам благотворительную помощь, снабжение одного госпиталя обходится ему в 500—700 тыс. руб. в неделю. «Чтобы просканировать коды на сотнях упаковок, которые я покупаю ежедневно, требуется около часа. Потом нужно ждать ответа от системы, которая периодически зависает, иногда на несколько суток, – поясняет благотворитель изданию 66.ru. — Терять столько времени никому не хочется, поэтому клиенты, с которыми у оптовиков и аптекарей сложились доверительные отношения, просто забирают блистеры с таблетками, а вторичную упаковку оставляют продавцам, чтобы те завершили процедуру мониторинга, когда программа снова начнет работать».

Работу частных структур с больницами осложняет позиция регионального Минздрава, запрещающего главврачам рассказывать, что больницы обеспечены не полностью. По данным Е1.ru, комиссия Минздрава РФ, работающая сейчас в регионе, выяснила, что в травматологической больнице № 36 тяжелые пациенты дышали кислородной смесью по очереди, так как не все койки были обеспечены кислородом. Проверка госпиталей продолжается.

Михаил Старков

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