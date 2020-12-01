«Алвилс» возобновляет производство азатиоприна

Новый обладатель прав на реализацию азатиоприна – группа «Алвилс» – добилась повышения предельной цены на препарат и готовится к возобновлению производства на контрактной площадке. Предприятие «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, ранее выпускавшее лекарство, признано банкротом. Новый обладатель прав на реализацию азатиоприна – группа «Алвилс» – добилась повышения предельной цены на препарат и готовится к возобновлению производства на контрактной площадке. Предприятие «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, ранее выпускавшее лекарство, признано банкротом.

В июле 2020 года в список производственных площадок в регудостоверении азатиоприна было включено предприятие «Южфарм». Это контрактная площадка, на которой будет выпускаться препарат, пояснил Vademecum гендиректор «Алвилса» Виталий Алейников. По его словам, планируется, что первые партии препарата могут поступить в продажу в 2020 году.

В ноябре 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала повышение предельных цен в том числе на азатиоприн. Это стало возможным с принятием 31 октября 2020 года постановления Правительства РФ №1771 о порядке установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации. Цена за упаковку азатиоприна была увеличена в 1,7 раза – до 320 рублей.

Единственным производителем азатиоприна до недавнего времени были «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко.

Предприятие признано банкротом в мае 2018 года. В том же году акции завода фактически перешли под управление госкорпорации «Ростех». К тому времени «Мосхимфармпрепараты» фактически прекратили выпуск азатиоприна.

В 2017-2018 годах лицензия на производство препарата была передана компании «Алвилс», сообщали Vademecum в «Ростехе». Предприятие тогда выпустило пятилетний запас азатиоприна, но из-за дефицита лекарства и ажиотажного спроса запасы были раскуплены ранее расчетного срока. Тогда «Алвилс» решил зарегистрировать новую площадку для производства азатиоприна.

Азатиоприн показан после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях. В профильных сообществах давно жалуются на отсутствие препарата на рынке. Врачам же приходится переключать больных на другие лекарства, не являющиеся полноценной заменой азатиоприна.

Также ФАС согласовала повышение цен на дефицитный онкопрепарат ломустин. Из опубликованного решения службы следует, что препарат отсутствовал в обороте. Цена ломустина отечественного производства (ТН Ломустин от ООО «Нанолек») поднялась в 3,4 раза – до 10 тысяч рублей за упаковку в 20 таблеток, а цена на аналогичный немецкий Ломустин Медак от фармкомпании Medac выросла в 9,7 раза – до 37,2 тысячи рублей за упаковку.

Ломустин был среди 26 онкопрепаратов, с проблемой дефицита которых представители благотворительных фондов обращались к президенту РФ Владимиру Путину в октябре 2020 года.

В списке был также винкристин. О дефиците препарата в профессиональном и пациентском сообществах заявляли с 2019 года. Производители также обращались за повышением предельных цен на препарат, но оснований для этого ФАС не нашла и отказала заявителям.

Фото: pexels.com

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