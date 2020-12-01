Фонд Altus Capital сократил свою долю в «Аптечной сети 36,6»

Доля инвестиционного фонда Altus Capital сократилась с 29,97% до 17,46%, следует из материалов компании. Кроме того, 27 ноября была одобрена сделка, суть которой не раскрывается. В начале ноября сообщалось, что акционерам предстоит рассмотреть вопрос о продаже бывшему гендиректору Владимиру Нестеренко дистрибьюторского бизнеса «36,6». Доля инвестиционного фонда Altus Capital сократилась с 29,97% до 17,46%, следует из материалов компании. Кроме того, 27 ноября была одобрена сделка, суть которой не раскрывается. В начале ноября сообщалось, что акционерам предстоит рассмотреть вопрос о продаже бывшему гендиректору Владимиру Нестеренко дистрибьюторского бизнеса «36,6».

Акционеры «36,6» до конца 2020 года должны были рассмотреть на общем собрании сделку по продаже Владимиру Нестеренко дистрибьюторского подразделения. Более 93% присутствовавших сделку одобрили.

Речь идет о продаже компании «Джи Ди Пи», отвечающей в структуре группы за дистрибуцию. В 2019 году компания вышла на рынок госзаказа лекарств и медоборудования, где быстро набирала обороты. В начале ноября 2020 года в «36,6» сообщали, что дальнейшее развитие компании потребует значительных инвестиций, к которым группа не готова, потому что нацелена развивать розничное направление.

Инвестиционный фонд Altus Capital в середине 2019 года стал владельцем 29,97% компании «36,6», выкупив акции на 10,1 млрд рублей в ходе допэмиссии.

«36,6» также готовится разместить 1,6 млрд дополнительных обыкновенных акций. Цена размещения пока не утверждена, номинальная стоимость – 0,64 рубля за бумагу.

Выручка ПАО «Аптечная сеть 36,6» по МСФО за 2019 год выросла на 3,1% к 2018 году и составила 46 млрд рублей. Убыток сократился в 2,6 раза – до 8,85 млрд рублей.

Аптечная сеть «36,6» заняла 5-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первых шести месяцев 2020 года с выручкой 26,6 млрд рублей и 1,5 тысячи аптек.