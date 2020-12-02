Лишь половина студентов фармвузов планируют работать в аптеках

Только 49,4% студентов фармвузов планируют работать в аптеках. Сейчас в стране наблюдается кадровый дефицит, который не покрывает количество выпускников.

Учащиеся фармвузов все меньше интересуются работой в аптечных организациях, следует из опроса 1200 студентов фармацевтических вузов из 9 регионов РФ. Результаты опроса на круглом столе Комитета Госдумы по охране здоровья представил ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Игорь Наркевич.

Как следует из опроса, работой в аптеках заинтересованы лишь 49,4% учащихся фармвузов, 20% респондентов рассматривают деятельность по производству лекарств, а 16% хотят стать медицинскими представителями. Еще 5,3% заинтересованы в оптовой фарморганизации.

Работать в аптеках планируют в основном специалисты со средним образованием — 84,69% из них заинтересованы в работе за первым столом. При этом лишь 46,28% учащихся с высшим образованием намерены продолжить деятельность в аптечных организациях.

По словам Наркевича, причиной этому послужила диверсификация рынка, в результате которой появилось большое количество новых видов деятельности и компетенций, позволяющих студентам выбирать направления работы, напрямую не связанные с отпуском лекарств.

Сейчас на фармрынке наблюдается кадровый дефицит, отмечает он. Выпускающихся специалистов недостаточно, чтобы удовлетворить потребность 68—70 тыс. аптек страны в фармацевтах, пояснил Наркевич.

Руслан Мавлиханов

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