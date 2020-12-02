Эксперты рассказали о трендах в фарммаркетинге в 2021 году

Фармацевтический маркетинг в 2021 году будет развиваться на фоне персонализации коммуникации с потребителем и диджитализации. Такого мнения придерживается большинство экспертов, опрошенных «ФВ».

Идеальным сценарием в 2021 году, с точки зрения фармацевтического маркетинга, станет возможность сконструировать сервис, который органично впишет бренд в ежедневную жизнь клиента. Таков прогноз на будущий год менеджера по стратегическому развитию категории компании Sandoz Александра Шурыгина. С этим мнением согласны несколько экспертов, опрошенных «ФВ».

«Другой тренд 2021 года — работа с большими данными, — продолжает Шурыгин. — Индустрия накапливает огромные массивы информации на всем пути пациентов и покупателей и важно уметь выстраивать гибкие кампании, в которых участник получит предложение, релевантное конкретно ему. Охватные и простые в реализации предложения, такие как скидки, уже не столь привлекательны».

По его словам, широкие целевые аудитории уходят в прошлое. Выигрывать будет тот, кто сможет сегментировать своих клиентов по ценностным характеристикам.

«Стремление брендов изучать свою целевую аудиторию, искать инсайты, понимать ценности и образ жизни, и уже на основании полученных знаний принимать решение, что говорить, как и где, является главной тенденцией на фармрынке в последние годы, — дополняет коллегу CEO маркетинговой компании IGPA Consult Ирина Дудкина. — И следующий год не станет исключением».

Екатерина Погонцева

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