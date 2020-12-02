Мурашко отчитался о сокращении лекарственного дефицита

Регионам России в январе 2021 года выделят дополнительные средства на лекарственное обеспечение для борьбы с COVID-19. Минздрав подготовит проект распоряжения о выделении финансирования «в ближайшее время», заявил министр здравоохранения.

Из выделенных правительством средств на лекарственное обеспечение регионы законтрактовали около 70%, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом более 80% субъектов обеспечивают пациентов препаратами в полном объеме, в 20 регионах больные получают лекарства только амбулаторно, два субъекта полностью не законтрактовали средства, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр также рассказал о мерах по сокращению лекарственного дефицита. По его информации, объем поставок азитромицина в ноябре увеличен практически на 200%, фавипиравира и умифеновира — на 300%, при этом в ряде регионов сохраняется недостаток фавипиравира. Несмотря на увеличение объемов поставок противосвертывающих и гормональных препаратов, дефицит сохраняется. Минздрав совместно с Минпромторгом отрабатывает дополнительное снабжение из-за рубежа. Российские моноклональные антитела, по словам Мурашко, имеются в достаточном количестве, но со следующей недели министерство также запустит дополнительные зарубежные поставки.

Минздрав завершает отработку обеспечения центральных районных больниц вакциной с использованием холодовой цепи -18—20°С. Совместно с Роспотребнадзором ведомство вносит изменения в правила поставки вакцин для использования в цепи сухого льда в качестве хладагента. Мурашко объяснил, что это наиболее низкозатратный формат использования холодовой цепи и попросил Мишустина дать поручение для ускорения процедуры регистрации.

В то же время полностью завершена поставка регионам вакцины от гриппа. По словам министра, до 15 декабря будет завершена вакцинация 60% населения в соответствии с поручением президента.

Отдельное внимание премьер-министр уделил разработке федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты. Проект находится на заключительном этапе, по словам Мишустина, его реализация «позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств, чтобы льготники получали их вовремя».

Правительство выделило более 5 млрд руб. для бесплатного обеспечения больных COVID-19, которые проходят лечение дома, необходимыми лекарствами. Однако регионы не торопятся их осваивать, сетует руководство страны. Далеко не все субъекты заключили соответствующие контракты.

Фото: government.ru

Илья Калашников

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