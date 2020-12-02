В аптеках закончилась инъекционная форма дексаметазона

В аптеках возникли перебои с препаратом дексаметазон, рекомендованный Минздравом для применения при осложнениях из-за COVID-19. В аптеках можно найти лекарство в таблетках, но не всех производителей, инъекционных форм в продаже практически нет.

«ФВ» проверил сервисы по бронированию лекарств в Москве, Омске, Красноярске, Владивостоке. В Москве можно найти таблетки дексаметазона нескольких производителей, в регионах таблетки встречаются реже. Ни в Москве, ни в регионах не удалось обнаружить инъекционные формы дексаметазона.

Есть ли лекарства в аптеках

В группе «Аптечная сеть 36,6» подтвердили, что по инъекционным формам дексаметазона дефицит близок к 100%. В сети ожидают поставки препарата в конце декабря.

Аналогичная ситуация с еще одним рекомендованным Минздравом препаратом – метилпреднизолоном. В таблетках его купить можно, инъекционные формы найти проблематично.

В девятой версии Временных рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дексаметазон и метилпреднизолон вошли в схемы лечения как в амбулаторных условиях, так и в стационаре. В стационаре рекомендуются инъекционные формы лекарств.

Такая ситуация вполне объяснима. Как рассказал на прошедшем Российском фармацевтическом форуме генеральный директор компании «Неофарм» Евгений Нифантьев, государство взяло на себя обеспечение населения противоковидными лекарствами и даже на амбулаторном уровне, поэтому спрос в первую очередь удовлетворяется спрос со стороны госзаказчиков, поэтому до аптек эти лекарства если и доходят, то в небольших количествах.

Сколько препаратов на рынке

По данным компании AlphaRM, рост реализации препаратов с МНН дексаметазон в форме таблеток и инъекционных формах наблюдается как в госсегменте, так и на аптечном рынке. В январе – октябре 2020 года продано 3,5 млн упаковок в аптеках, что на 57% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (рис. 1). Примерно такое же количество упаковок (3,3 млн) закуплено в госсекторе, на 49% больше чем за десять месяцев 2019 года (рис. 2).

Рынок метилпреднизолона также вырос. Его объем больше в аптечном секторе, чем в государственном. За десять месяцев 2020 года в аптеках продано 2,4 млн упаковок, в то время как госзаказчики закупили всего 937 тыс. единиц лекарства.

Максимальный рост реализации дексаметазона отмечается в октябре текущего года +133% (аптечный сегмент) и +70% (госсегмент) по отношению к октябрю 2019 года (рис. 3).

Объем госзакупок инъекционных форм дексаметазона за 10 месяцев 2020 года вырос до 3,1 млн упаковок по сравнению с 2,1 млн в 2019 году. В аптеках продажи выросли со 165 млн упаковок в январе-октябре 2019 года до 2,2 млн в 2020 году. Инъекционные формы госзакупок метилпреднизолона за 10 месяцев 2020 года выросли до 425 тыс. упаковок с 293 тыс. в 2019 году, в аптеках продажи снизились с 96 тыс. упаковок до 59 тыс.

За первые десять месяцев 2020 года продажи двух глюкокортикостероидов (дексаметазон, метилпреднизолон) более всего выросли в Сибирском Федеральном округе +94% в рублях и +74% в упаковках (рис. 4). Далее по росту рынка следует Приволжский федеральный округ +81% (руб.) +74% (упак.). В столице прирост составил +24% в стоимостном, +32% в натуральном выражении.

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik