ВОЗ одобрила вагинальное кольцо с дапивирином для борьбы с ВИЧ в Африке

Контрацептивное вагинальное кольцо, содержащее дапивирин, получило предварительную квалификационную оценку от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это означает, что ВОЗ подтвердила его соответствие мировым стандартам качества, безопасности и эффективности в снижении риска инфицирования ВИЧ среди женщин. После этого средство против ВИЧ может быть представлено для широкого использования в странах мира.

Согласно проведенным исследованиям, женщины, использовавшие кольцо с дапивирином, заражались ВИЧ на 39% реже, чем группа плацебо, получавшая вагинальное кольцо без действующего вещества или применявшая традиционные меры защиты. Международное партнерство по бактерицидным веществам (IPM), разработавшее кольцо с дапивирином, соообщает, что основная его цель состоит в борьбе с ВИЧ/СПИДом в странах Африки к югу от Сахары. Там женщины постоянно сталкиваются с высоким риском заражения этим заболеванием. Отмечается, что около 60% всех новых случаев заболевания ВИЧ приходятся на женщин.

IPM получило права на разработку контрацептивных колец от фармацевтической компании Johnson & Johnson. Первоначально организация запросит разрешение на применение кольца в Восточной и Южной Африке, где назрела необходимость в таком виде защиты от ВИЧ, а также подаст заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже в этом году.

Еще одним прорывом в области борьбы с ВИЧ/СПИДом стал новый препарат под названием Quadrimune, выпускаемый индийским производителем дженериков Cipla. Его отличительной чертой является удобная форма выпуска, дешевизна и вкус клубники. Лекарственное средство решило важную проблему для детей, пишет The New York Times. Многие младенцы обречены на раннюю смерть отчасти из-за того, что педиатрические лекарства выпускаются в виде твердых таблеток, которые они не могут проглотить. А горькие сиропы, состоящих на 40% из спирта, необходимо хранить при низких температурах, чего не могут позволить себе многие бедные государства.

Quadrimune производится в форме гранул размером с сахарную песчинку, их можно добавлять в молоко, детские хлопья и другую еду. Он содержит четыре антиретровирусных препарата ритонавир, лопинавир, абакавир и ламивудин. Гранулы сначала покрывают полимером, который не растворяется до тех пор, пока не достигнет области желудка, а затем вкусовым ароматизирующим веществом. Более того, новый препарат для детей будет стоить всего 1 долл. за ежедневную дозу, что обеспечит доступность медикамента для стран с низким уровнем дохода.

Несмотря на значительные успехи в области профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, по данным ЮНЭЙДС, около 160 тыс. детей по-прежнему рождаются инфицированными каждый год, главным образом в беднейших городах и деревнях Африки. Почти половина из них умирают в возрасте до 2 лет. Quadrimune все еще находится на рассмотрении FDA и уже вскоре получит одобрение от ВОЗ. Индийская компания ожидает получить решение на применение к маю следующего года.

Владимир Заболотских

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