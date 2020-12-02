ФАС признала ненадлежащей рекламу «Энтеросгеля»

ФАС выявила нарушение закона в рекламе «Энтеросгеля», которую показывали летом в эфире телеканала «ТНТ». Производителю препарата грозит штраф до 500 тыс. руб.

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата «Энтеросгель», в которой утверждалось, что курсовой прием средства повышает шанс переболеть COVID-2019 в легкой форме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о рекламном ролике, который распространялся в эфире телеканала «ТНТ» в июне этого года. Как поясняет ФАС, основанием для разбирательства стали поступившие в ФАС России жалобы граждан.

«В показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата «Энтеросгель» вне пределов его показаний», — отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. По его словам, производители лекарственных препаратов должны избегать упоминания COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции.

В результате рекламодателю — ООО «Фармасил» — выдано предписание о прекращении нарушения. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб., уточняет ФАС.

«Энтеросгель» — энтеросорбирующее средство, которое применяют в том числе при интоксикациях, отравлениях или острых кишечных инфекциях.

Маргарита Грошева

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