«Честный ЗНАК» запустил акцию проверки безопасности лекарств с денежными призами

«Честный ЗНАК» объявил о старте новой акции для пользователей приложения. С 1 декабря по 15 января при покупке маркированных лекарств нужно отсканировать с упаковки код Data Matrix и QR-код чека. Первые 10 человек, первыми выполнивших 35 заданий, получат призы — по 20 тыс. руб. Общий призовой фонд — 200 тыс. руб.*

Оборот маркированных лекарств в аптеках на сегодня составляет 10-15%, уточнил оператор проекта маркировки — Центр развития перспективных технологий.

Задача приложения «Честный ЗНАК» — создать экосистему общественного контроля. С его помощью можно проверять легальность товаров и даже отправлять жалобы на нарушения. Коды Data Matrix уже обязательны для шуб, лекарств, сигарет, обуви, парфюма, фототоваров, шин и покрышек. Пользователи «Честного ЗНАКА» просканировали более 20 млн кодов, а приложение скачано 1,8 млн раз.

Кроме того, в приложении можно сканировать фискальные чеки, штрих-коды, расшифровывать специальные значки на упаковке. История этих сканирований хранится в истории приложения, что дает возможность повторно посмотреть информацию.

*без учета налогов

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik