На российский фармрынок впервые выведен силденафил в форме спрея

Компания «Фармамед» объявила о выводе на российский фармрынок препарата силденафил в форме спрея. Это первый и единственный на сегодня силденафил в форме спрея [1].

Препарат представляет собой ингибитор Фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ) и может назначаться для лечения эректильной дисфункции. В одном нажатии дозированного орального спрея содержится 12,5 мг действующего вещества, что призвано обеспечить гибкость дозирования. Минимальная рекомендуемая доза – 25 мг, примерно за час до сексуальной активности.

Спрей выпускается во флаконах в дозировке 5 мл (32 дозы). Флаконы снабжают механическим насосом-дозатором.

Силденафил одобрен для клинического применения в 1998 г. и с тех пор прошел через ряд исследований [2].

Силденафил способствует более интенсивному выделению оксида азота во время сексуальной стимуляции. Проникая в клетки, оксид азота помогает повысить образование циклического гуанозинмонофосфата (цГМф). Это ведет к расслаблению гладкой мускулатуры и усилению притока крови в кавернозные тела.

Препарат назначается врачом и отпускается по рецепту. Дозировка подбирается индивидуально, в зависимости от особенностей пациента и выраженности заболевания.

Средства лечения эректильной дисфункции должны применяться с осторожностью у пациентов с анатомической деформацией полового члена (ангуляция, кавернозный фиброз, болезнь Пейрони) или у пациентов с факторами риска развития приапизма (серповидноклеточная анемия, множественная миелома, лейкемия).

Компания «Фармамед» (входит в группу компаний «Фармамед.РФ») ведет свою деятельность с 2003 года и специализируется на производстве готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. Производитель отмечен наградами за высокие показатели качества в профессиональной деятельности.

1. По данным ГРЛС на 10 ноября 2020 года, силденафил в лекарственной форме спрея.

2. Локшин К. Л. Силденафил в лечении больных с эректильной дисфункцией: подведение итогов и новые возможности использования препарата. РМЖ «Медицинское обозрение» № 11, 2014, с. 832.

Источник: «Фармамед»

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