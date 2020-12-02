Бумажные лицензии на фармдеятельность и производство лекарств заменят цифровыми

Лицензии на фармацевтическую деятельность переходят в цифровой формат. Полный отказ от бумаги произойдет уже 1 января 2021 года.

Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности с 1 января 2021 года переходит в цифровой формат. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее постановление было подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. По словам премьера, лицензирование станет прозрачнее, проще и быстрее.

«С 1 января 2021 года внедряется так называемая реестровая модель предоставления госуслуг с полным отказом от бумажного носителя», — пояснил глава правительства.

Цифровые лицензии будут выдавать в сфере медицинской, фармацевтической деятельности, для производства лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисного обслуживания.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik