«Биннофарм Групп» выбрал основного логистического партнера

АО «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») и NC Logistic заключили долгосрочное соглашение на комплексное логистическое обслуживание. Договор предусматривает оказание услуг по хранению и обработке лекарственных препаратов производителя.

В этом году АФК «Система» объединила свои фармацевтические активы в новую холдинговую структуру под названием «Биннофарм Групп». В нее вошли АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»). В настоящий момент компании проходят операционную интеграцию — объединение команд и менеджмента для создания единой управленческой структуры.

«Трансфер всей продукции, производимой на предприятиях нашего фармацевтического холдинга, для хранения и обработки в единый логистический центр — это возможность оптимизировать расходы и бизнес-процессы компании, — прокомментировал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. — Мы уже долгое время работаем с NC Logistic, решение централизировать логистические потоки на базе данного оператора было принято исходя из успешного опыта сотрудничества».

В «Биннофарм Групп» считают, что консолидация логистических потоков в рамках одной локации также оптимизирует стоимость доставки грузов по всей России.

«В период нестабильной эпидемиологической ситуации и высокой потребности в лекарственных средствах российские фармпроизводители работают на пределе своих мощностей, — подчеркнул управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. — В портфеле «Биннофарм Групп» более 450 лекарственных препаратов, в их числе антибактериальные, актуальные в настоящее время. Сейчас как никогда важна скорость обработки и доставки лекарств потребителю».

По мнению Гарольда Власова, NC Logistic уже показал себя как ответственный логистический партнер в сотрудничестве с компанией ОАО «Синтез», поэтому заключение долгосрочного договора с АО «Алиум» он считает закономерным и важным этапом двухстороннего развития.

В сотрудничестве с фармацевтическим холдингом «Биннофарм Групп» NC Logistic видит большие перспективы. В компании считают, что высокий уровень сервисных компетенций 3 PL-оператора, операционные возможности и четкое понимание потребностей отечественного производителя позволяют быть эффективным партнером в условиях резко меняющегося уровня спроса на лекарства.

Источник: NC Logistic

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