Сербия заинтересовалась «Спутником V»

Белград заявил о готовности совместно производить российскую вакцину. Для лабораторных исследований 20 доз «Спутник V» поступят в Сербию до конца текущей недели.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел переговоры в формате ВКС с председателем правительства Сербии Аной Брнабич, сообщила пресс-служба Минпромторга. Стороны обсудили работу по массовому производству в России вакцины «Спутник V». По словам Брнабич, Белград готов изучить возможность совместного производства этого препарата. Для лабораторных исследований 20 доз вакцины поступят в Сербию до конца текущей недели, сообщил Мантуров.

12 ноября сообщалось, что Венгрия проведет лабораторные и клинические испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В случае, если испытания окажутся успешными, страна может закупить препарат для вакцинации населения.

Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам общественного здоровья и безопасности продуктов Стефан де Кеерсмакер заявил, что власти Венгрии смогут распространять российскую вакцину против COVID-19 только в границах своей страны. Для того чтобы получить такую возможность, страна может использовать специальную процедуру экстренной регистрации.

По его словам, страны, состоящие в Евросоюзе, могут в индивидуальном порядке выдавать одобрение и распространять вакцины от COVID-19, которые ЕС не закупает в рамках общей программы вакцинации.

Сербия имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Она может получить членство в Европейском союзе до 2025 года.

Елена Сидорова

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