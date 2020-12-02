Amgen и Takeda испытывают эффективность своих препаратов от COVID-19

Компании Amgen, Takeda и UCB проведут испытания своих препаратов с целью определить, можно ли перепрофилировать их для борьбы с коронавирусом. В исследования включат апремиласт, lanadelumab и zilucoplan.

Компании Amgen, Takeda и UCB запустили испытания своих препаратов чтобы понять, можно ли использовать их для помощи больным COVID-19, сообщает Reuters. Испытываться будут лекарственное средство от псориаза «Отесла» (апремиласт) от Amgen, экспериментальный противовоспалительный препарат lanadelumab от Takeda и экспериментальный ингибитор иммунной системы zilucoplan от UCB. Исследователи проверят, смогут ли препараты этих фармкомпаний предотвращать острую реакцию организма на коронавирус, которая часто приводит к серьезным повреждениям тканей и органов и смертельному исходу.

Эти три препарата «имеют адекватные биологические механизмы влияния на иммунный ответ или гипериммунный ответ, который развивается у некоторых людей», – отметил руководитель исследований Amgen Дэвид Риз.

«Мы надеемся найти варианты, которые потенциально могут спасти жизни … до того, как вакцина станет широкодоступной», – добавил он.

Несколько добровольцев получат плацебо, при этом всем участникам исследования будет оказана стандартная медицинская помощь. В течение ближайших месяцев к исследованию могут быть подключены другие препараты, включая противовирусные препараты, лекарственные средства, которые модулируют иммунный ответ и средства для сосудов. Испытания будут проводиться в США, Бразилии, Мексике, России, Южной Африке и других странах.

До сих пор только стероиды, которые используются с 1960-х годов для борьбы с воспалением при таких заболеваниях как артрит, показали в ходе исследований способность повышать выживаемость госпитализированных больных с COVID-19. Но пациентам с более легким течением заболевания они не рекомендуются, пишет Reuters.

В октябре компания Takeda объявила о начале производства препарата на основе плазмы крови, полученной от людей, переболевших COVID-19.

Николай Соколов

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