Правительство выделит ФМБА 150 млн рублей на создание лабораторно-испытательного комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 1 декабря рассказал, что Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) будет выделено 150 млн рублей на создание и оснащение оборудованием лабораторно-испытательного комплекса. На объекте среди прочего планируется вести работы по исследованию вакцины от COVID-19.

«Хочу напомнить, весной мы направляли ФМБА на борьбу с коронавирусом около полумиллиарда рублей. И уже фактически готова новая лаборатория, где планируется в том числе вести работы по исследованию вакцины против ковида, а также тестировать и изучать другие разработки наших ученых-медиков по борьбе с инфекционными заболеваниями», – отметил Михаил Мишустин.

По его словам, Правительство РФ рассчитывает, что выделение средств «позволит обеспечить необходимую научную поддержку на этапах передачи технологии в производство».

Глава ФМБА Вероника Скворцова на заседании 1 декабря сообщила, что совместно с госкорпорацией «Росатом» ФМБА расширило сеть лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование (с 14 до 42 по сравнению с мартом 2020 года). Средний показатель охвата лабораторным тестированием на территориях, обслуживаемых ФБМА, превысил 319 на 100 тысяч в сутки. Частота выявляемости COVID-19 возросла с 5% до 18% от числа проведенных тестов. Также ФМБА открыло 51 госпиталь для пациентов с COVID-19, где развернуто более 5,5 тысячи коек.

С апреля 2020 года ФМБА также заготавливает плазму переболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, по данным Вероники Скорцовой, «по стране уже заготовлено 10,5 тысячи литров антиковидной плазмы».

«В соответствии с полномочиями ФМБА по организации деятельности службы крови и ведению единой информационной базы донорства, в постоянном режиме осуществляется мониторинг донорства и заготовки компонентов крови. Важно отметить: несмотря на то что вследствие влияния ковидной ситуации отмечено некоторое снижение числа доноров и донаций (на 8–9%) по сравнению с 2019 годом, благодаря принятым мерам по эффективному использованию имеющихся ресурсов выдача плазмы в лечебные учреждения возросла по сравнению с прошлым годом почти на 30%. Заготовка и выдача тромбоцитарных компонентов также возросла на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года», – рассказала Скворцова.

Ранее Правительство РФ выделило Роспотребнадзору 525,3 млн рублей из резервного фонда «в целях эффективного размещения научно-лабораторных подразделений» Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. На эти средства ведомство должно приобрести нежилое здание в Москве на улице Новогиреевской под научные лаборатории.