Беларусь и Казахстан включены в лицензионное соглашение по долутегравиру

Патентный пул лекарственных средств (Medicines Patent Pool) объявил о заключении нового лицензионного соглашения по долутегравиру – ингибитору интегразы, который входит в предпочтительные схемы для начала и продолжения лечения ВИЧ-инфекции согласно современным стандартам. В территорию действия включены четыре страны с уровнем дохода выше среднего, а именно Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Малайзия.

В сообщении указано, что это первое в своем роде соглашение, которое, с одной стороны, обеспечит доступ к дженерикам долутегравира по значительно более низкой цене, чем цена оригинала, а, с другой, будет способствовать дальнейшим инновациям в области лечения ВИЧ-инфекции. Дебора Уотерхаус (Deborah Waterhouse), исполнительный директор компании ViiV Healthcare, владеющей правами на долутегравир, заявила, что «данная лицензия позволит улучшить доступность препарата в странах с уровнем дохода выше среднего в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, сохраняя при этом возможности для вкладывания ресурсов в новые исследования с целью оптимизации терапии ВИЧ-инфекции».

В апреле 2014 года Патентный пул и ViiV Healthcare заключили лицензионное соглашение по долутегравиру, которое сегодня распространяется как минимум на 95 стран (взрослая форма). В рамках данного договора некоторые страны ЕАЭС, такие как Армения и Кыргызстан, уже закупают дженерики долутегравира по цене менее $5 за месячную упаковку. В Азербайджане, Беларуси и Казахстане цена за оригинал в последнее время была в районе $100 за упаковку, а дженерики были недоступны.

В пресс-релизе не указано, какой будет цена в рамках нового соглашения, а также в какие сроки будут возможны поставки дженериков в страны.

Пациентские организации региона Восточной Европы и Центральной Азии, включая «Коалицию по готовности к лечению», на протяжении последних четырех лет многократно обращались к ViiV Healthcare с призывом включить Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Россию в территорию действия стандартного соглашения, чтобы у стран была возможность закупать долутегравир по ценам, близким к $5 за упаковку, что позволило бы обеспечить максимальное количество людей жизнеспасительной терапией, существенно повысить их качество жизни, а также затормозить распространение ВИЧ-инфекции.

Начиная с 2018 года, ввиду отсутствия прогресса с добровольным лицензированием на тот момент, в России, Беларуси и Казахстане были инициированы запросы на принудительную лицензию в отношении долутегравира. Министерство здравоохранения Казахстана в 2019 году официально объявило о том, что планирует обратиться за выдачей лицензии в суд. В конце 2019 года министр здравоохранения Казахстана в интервью сказал о том, что использование данного механизма во время переговоров позволило добиться скидки на препарат.

gmpnews