Вакцина «ЭпиВакКорона» транспортируется под контролем термоиндикаторов LogTag TICT

Стартовала финальная фаза клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». «ЭпиВакКорона» стала второй противовирусной вакциной, зарегистрированной в России.

Вакцина уже была поставлена в девять медицинских организаций в разных городах России для проведения пострегистрационных клинических исследований. По сообщению «Первого канала», контроль температурного режима в процессе транспортировки вакцины осуществлялся термоиндикатором LogTag TICT (ТИКТ), производства российской компании «ЛОГТЭГ РУС» (г. Обнинск).

LogTag (ЛогТэг) — это серия современных электронных термоиндикаторов и терморегистраторов, предназначенных для визуального и аппаратного контроля соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении термозависимой продукции.

Термоиндикатор ТИКТ показал, что вакцина «ЭпиВакКорона» в процессе транспортировки находилась в надлежащих температурных условиях (от +2 до +8 C˚).

«Соблюдение «холодовой цепи» при работе с иммунобиологическими препаратами крайне важно на всех этапах пути их следования от предприятия-изготовителя до потребителя. При нарушении температурного режима термочувствительные препараты изменяют свои свойства и могут нанести непоправимый вред пациенту», — рассказал Сергей Косов, руководитель компании «БИАС».

Отметим, что вакцина «Спутник V» требует соблюдения ещё более жёстких условий — температура хранения вакцины не должна превышать -18 С˚.

Термоиндикатор ТИКТ и другие устройства ЛогТэг также позволяют контролировать и эти жёсткие условия транспортировки и хранения вакцин.

gmpnews