Британия сформировала портфель из 357 млн доз вакцин от COVID-19 семи производителей

29 ноября Правительство Великобритании подписало контракт на поставку еще 2 миллионов доз экспериментальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna, в результате чего общее количество доз этой вакцины для Великобритании достигло 7 миллионов.

Этого количества доз должно хватить для вакцинации примерно 3,5 млн человек.

Сообщается, что для получения разрешения на использование в Великобритании, вакцина Moderna должна соответствовать строгим стандартам безопасности и эффективности независимого регулирующего органа по лекарственным средствам , Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency — MHRA). В случае одобрения, препарат начнет поставляться в Великобританию уже весной 2021 года, одновременно с поставками в другие европейские страны.

Соглашение с компанией Moderna является частью стратегии правительства Великобритании по созданию разнообразного портфеля перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса. В настоящее время Великобритания получила доступ к 357 млн доз вакцин от 7 различных разработчиков:

100 млн доз вакцины AstraZeneca-Оксфордский университет – препарат находится в 3-ей фазе клинических испытаний;

40 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer – 3-я фаза клинических испытаний;

7 млн доз вакцины Moderna – 3-я фаза клинических испытаний;

60 млн доз вакцины Novavax — 3-я фаза клинических испытаний;

60 млн доз вакцины Valneva – доклинические испытания;

60 млн доз вакцины GSK-Sanofi Pasteur — 1-я фаза клинических испытаний;

30 млн доз вакцины Janssen (входит в Johnson & Johnson) — 2-я фаза клинических испытаний.

Также сообщается, что инвестиции правительства Великобритании в производство любой успешной вакцины составили более 230 млн фунтов стерлингов, для быстрого развертывания вакцины были проведены дополнительные работы, включая планирование, обеспечение необходимых условий, транспорт, средства индивидуальной защиты и проч.

gmpnews