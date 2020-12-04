Начальник Управления Росздравнадзора возглавила Департамент лекобеспечения Минздрава

Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора Елена Астапенко назначена директором Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России. На этом посту она сменила Елену Максимкину.

В Департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава новый руководитель — Елена Астапенко. Об этом сообщают два источника в Минздраве. До этого на протяжении более семи лет Астапенко возглавляла Управление организации госконтроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора.

Согласно информации, опубликованной на сайте Росздравнадзора, Астапенко родилась в Москве, окончила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». Работала ведущим инженером ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, а с ноября 2013 года руководила вышеназванным управлением регулятора. В 2012 году ей присвоена ученая степень кандидата технических наук по специальности «Приборы, системы и изделия медицинского назначения».

Астапенко сменила на посту директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елену Максимкину, которая проработала в этой должности семь лет, а в ноябре возглавила только что созданное Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан».

На официальном сайте и в Телеграм-канале Минздрава сведения о назначении отсутствуют. «ФВ» направил в министерство запрос.

Екатерина Погонцева

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