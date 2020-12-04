На фоне дефицита лекарств в регионах появились «аптечные челноки»

В России набирает популярность новое предпринимательское движение — «аптечные челноки». Дефицит лекарств и ажиотажный спрос породили массовые предложения: съездить в другой город или региона и привезти нужные медикаменты.

«Челноки» не просто помогают пациентам приобрести необходимые таблетки, но и закупают их впрок, а затем перепродают по другой цене. Так, в Зеленодольский район Татарстана за дефицитными лекарствами приезжают из соседней Республики Марий Эл. В связи с этим санитарно-противоэпидемическая комиссия кабмина Татарстана рекомендовала аптекам региона воздержаться от массовой продажи препаратов в одни руки, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В Татарстан лекарства завозят в аптеки ежедневно, но на прилавке они не залеживаются. «Челноки» быстро пополняют запасы противовирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов.

Аналогичная ситуация и в Саратовской области. В ответ на заявление аптек, что они не вправе ограничить отпуск препаратов в одни руки, губернатор Валерий Радаев возмутился: «Все мы можем!». Правда, вдаваться в детали не стал, а лишь призвал фармработников проводить с населением разъяснительную работу: отговаривать от покупок впрок.

Тем временем в социальных сетях и на досках объявлений небывалая активность. Продают не только безрецептурные, но рецептурные препараты, отправляют почтой по всей России. Фото упаковок и сроков годности предоставляются заинтересованным лицам. На вопрос, не подделка ли, уверенно отвечают: «Подлинность гарантируем. На упаковках даже есть маркировка».

Этим летом больные аутоиммунными ревматическими заболеваниями во всех регионах ощутили нехватку гидроксихлорохина. Причина – препарат включен во временные методические рекомендации Минздрава по профилактике COVID-19. Несмотря на то, что лекарство рецептурное, люди покупали его себе, родственникам и знакомым. Не достался он только тем, чья жизнь зависит от вовремя принятой таблетки. Проблема с доступностью «Плаквенила» сохраняется до сих пор – в крупных аптеках, таких как Горздрав, ЗдравСити, Аптека.ру он отсутствует. Зато в соцсетях предложений с избытком. В Instagram есть аккаунт «Плаквенил-Sanofi»: пять фотографий препарата, срок годности — до августа 2022 года, номер телефона. Стоимость 1199 руб., хотя на сайте аптек цена в два раза меньше.

Роскомнадзор и Росздравнадзор блокируют такие страницы и сайты, но за всеми не уследишь.

Валентина Пожарская

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