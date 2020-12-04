ФАС пересмотрела разъяснения о закупках препаратов с МНН инсулин гларгин

ФАС приостановила действие разъяснения о закупках препаратов с МНН инсулин гларгин до разработки четких клинических рекомендаций по их назначению в различных дозировках.

По итогам совещания по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом ФАС России приостановила действие разъяснения о закупках препаратов с МНН инсулин гларгин до разработки четких клинических рекомендаций по их назначению в различных дозировках, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Совещание состоялось 30 ноября с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также главных внештатных специалистов в области эндокринологии, компаний-производителей препаратов инсулин гларгин и представителей диабетических пациентских организаций.

По итогам совещания принято решение, что Минздрав организует на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» рабочую группу с участием всех заинтересованных лиц для уточнения клинических рекомендаций и других нормативных документов.

«Это позволит создать алгоритм перевода и назначения препарата инсулин гларгин в дозировках 100 ЕД/мл и 300 ЕД/мл с учетом международной и российской практики», – отмечается в сообщении ФАС.

11 ноября 2020 года ФАС выпустила разъяснение для своих территориальных органов по вопросу формирования закупочной документации на лекарственные препараты с МНН инсулин гларгин. После этого пациентские организации выступили с критикой этого документа. В частности, Московская диабетическая ассоциация (МДА) в Facebook высказала несогласие с позицией ФАС, которая «фактически регулирует вопросы взаимозаменяемости двух лекарственных препаратов: инсулин гларгин 100 ЕД/мл и инсулин гларгин 300 ЕД/мл».

«Вопросы определения взаимозаменяемости не относятся к полномочиям ФАС, это компетенция Минздрава России. В настоящее время статус этих двух препаратов – два референтных невзаимозаменяемых препарата. По новому порядку определения взаимозаменяемости, их новый статус невзаимозаменяемости или взаимозаменяемости должен быть определен Минздравом РФ на основании заключения уполномоченного учреждения (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России)», – считают в ассоциации.

Там же отметили, что признание разных форм выпуска препарата взаимозаменяемыми грозит развитием осложнений у пациентов.

Елена Сидорова

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