Biogen приобрела права на антидепрессант за 1,5 млрд долларов

Biogen приобрела у Sage Therapeutics права на препараты зуранолон, прописываемый для лечения клинической и послеродовой депрессий, и SAGE-324 для лечения эссенциального тремора. Сумма соглашения составила 1,5 млрд долл. Договор был заключен несмотря на то, что зуранолон провалил клинические испытания.

Американская биотехнологическая компания Biogen заключила соглашение с фармацевтическим производителем Sage Therapeutics из США на сумму 1,5 млрд долл. о приобретении прав на пероральный препарат зуранолон, предназначенный для лечения клинической и послеродовой депрессий и других психических расстройств. Также компания получила права на лекарственное средство SAGE-324 от эссенциального тремора и еще нескольких неврологических расстройств.

Компании займутся совместной разработкой и коммерциализацией этих препаратов. Зуранолон, также известный как SAGE-217, провалился в конце прошлого года в результате последней фазы исследования и не смог оказать эффекта в лечении депрессии. Однако Sage Therapeutics возложила надежды на свое лекарственное средство и начала заново испытания зуранолона. Никаких гарантий на успешное завершение исследования нет.

Тем не менее Biogen, известная препаратом для лечения болезни Альцгеймера адуканумаб, который раскритиковало FDA, решила вложить 1,5 млрд долл., несмотря на существующие риски. Помимо этого американская компания будет обязана выплачивать дополнительно 1,6 млрд долл. по мере достижения договоренностей и разделять поровну с Sage Therapeutics все расходы.

Аналитики задаются вопросом, почему сделка заключается сейчас, если результаты испытаний зуранолона будут опубликованы уже в первой половине 2021 года.

Исследование другого препарата фармацевтического производителя SAGE-324 еще не завершилось и находится на фазе II a.

Кроме того, в договоре говорится, что Biogen получает права на продажу исследуемых лекарственных средств в Соединенных Штатах и за его пределами, кроме Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Что примечательно, на фоне подписания соглашения акции Sage упали почти на 6%.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 264 млн человек их всех возрастных групп страдают от клинической депрессии, у 10-20% родивших женщин наблюдается послеродовая депрессия. Эссенциальный тремор встречается реже: его распространенность составляет от 0,3 до 6,7% среди лиц моложе 40 лет и достигает 8-17% среди пожилых лиц в возрасте 80-90 лет.

Владимир Заболотских

pharmvestnik