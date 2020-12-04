Активисты попросили ФАС проверить разницу в ценах на лекарства в разных регионах

«Молодая гвардия Единой России» пожаловалась в ФАС на разницу в ценах после мониторинга 1,6 тыс. аптек в 40 регионах.

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) попросили ФАС проверить, почему цены на одинаковые лекарственные препараты в разных регионах отличаются в несколько раз. Это они выяснили в ходе мониторинга 1,6 тыс. аптек, который проводился в ноябре в 40 регионах России, сообщает ТАСС.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, в целом стоимость препаратов держится в одном ценовом диапазоне, но цена на определенные лекарства «серьезно» отличалась. «Вся информация уже передана в ФАС с просьбой провести проверку», — сообщил он.

«Ингавирин» в Улуг-Хемском районе Республики Тыва стоит 400 руб., в Московской области — 425 руб., в поселке городского типа Каа-Хем Республики Тыва — 949 руб., в Амурской области — 940 руб., сообщили активисты. «Арбидол» в Омской области стоит 150 руб., в Московской области — 170 руб.,а во Владимирской и Мурманской областях — более 600 руб.

Как проводился мониторинг, МГЕР не раскрывает.

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