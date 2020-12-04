MSD вышла из капитала Moderna

Компания MSD вышла из капитала Moderna, продав ее акции. Сообщается, что MSD могла получить значительную прибыль, поскольку стоимость ценных бумаг Moderna выросла примерно в шесть раз за два года.

Американская фармацевтическая компания MSD (в США и Канаде – Merck & Co) продала свою долю в капитале Moderna в первой половине четвертого квартала этого года, сообщает Bloomberg.

MSD заявила, что продала акции, зафиксировав «небольшую прибыль в четвертом квартале». Общий размер суммы, заработанной MSD на акциях Moderna, не раскрывается, однако он может быть весьма значительным, поскольку ценные бумаги компании выросли с 23 долл. за одну штуку в декабре 2018 года до 142 долл. на момент совершения сделки, сообщает FiercePharma.

«MSD добилась существенной выгоды от своего прямого владения [акциями] Moderna в течение всего срока инвестирования, особенно в 2020 году, учитывая существенное повышение их стоимости», — говорится в заявлении производителя.

В MSD добавили, что компания будет продолжать оказывать косвенное влияние на Moderna через свои инвестиции в венчурные фонды. Также производители лекарств продолжат вместе работать над разработкой новых методов лечения рака.

В 2015 году MSD инвестировала 100 млн долл. в Moderna наличными и в виде акций, спустя три года к этой сумме добавилось еще 125 млн долл. В частности, дополнительные средства предназначались для разработки противораковой вакцины.

С началом пандемии COVID-19 Moderna полностью сосредоточилась на разработке мРНК-вакцины против коронавируса. В понедельник, 30 ноября, компания подала заявку на одобрение вакцины в FDA, опираясь на исследования, показывающие ее эффективность в 94%.

MSD купила в июле компанию Themis, получив возможность разрабатывать вакцину V591. Она использует ослабленный вирус кори в качестве вектора для доставки антигенов, вызывающих иммунный ответ на SARS-CoV-2. MSD также работает над вакциной V590 от COVID-19, основанной на рекомбинантном штамме вируса везикулярного стоматита.

Николай Соколов

pharmvestnik