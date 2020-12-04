Novartis подала иск к «Медисорб» из-за препарата для лечения сахарного диабета

Novartis обвиняет «Медисорб» в использовании своего патента в препарате «Вилдаглиптин Медисорб». Судебные заседания по этому делу неоднократно переносились, так как обе компании заявляли о желании мирно урегулировать спор. Суд рассматривает и второй иск Novartis к «Медисорб», но уже по поводу патента на препарат для лечения рассеянного склероза. В этом деле стороны тоже пытаются договориться.

Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск швейцарской компании Novartis к «Медисорб» о нарушении патентных прав. Компания утверждает, что «Медисорб» использовала изобретение по патенту № 2251544 в лекарственном препарате «Вилдаглиптин Медисорб», который применяют при лечении сахарного диабета второго типа. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Novartis требует обязать «Медисорб» не вводить «Вилдаглиптин Медисорб» в гражданский оборот на территории России до даты истечения срока действия патента № 2251544, а именно до 15 октября 2023 года или более ранней даты в случае, если срок действия патента будет прекращен досрочно.

Иск был подан в конце апреля этого года, но заседания неоднократно переносились. Как следует из материалов дела, ходатайство об отложении заседания подавали обе стороны, чтобы попытаться урегулировать спор мирным путем. Следующее заседание назначено на 27 января 2021 года.

Согласно данным ГРЛС, «Медисорб» зарегистрировала свой вилдаглиптин в декабре 2019 года.

Еще один иск

Суд в очередной раз перенес заседание и по второму иску Novartis к «Медисорб», который касается препарата «Финголимод Медисорб». Финголимод – иммунодепрессивное средство, применяемое при лечении рассеянного склероза.

Претензии те же: Novartis утверждает, что «Медисорб» нарушила исключительное право компании на изобретение по патенту РФ № 2358716, использовав его в своем препарате. В связи с этим компания требует исключить сведения о государственной регистрации предельной отпускной цены на «Финголимод Медисорб» из государственного реестра. Также Novartis просит обязать «Медисорб» не вводить в гражданский оборот на территории России этот препарат до даты истечения срока действия патента – до 18 августа 2025 года или более ранней даты в случае досрочного прекращения срока действия патента.

Рассмотрение этого дела также переносилось из-за желания сторон урегулировать спор на переговорах. Следующее заседание должно пройти 7 декабря.

«Мы работаем с представителями ответчика над мирным урегулированием спора и надеемся в ближайшее время закрепить достигнутые договоренности, – сообщили «ФВ» в пресс-службе Novartis – Судебные разбирательства не являются самоцелью – во всех случаях это происходит вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности или посягательства на их нарушение. Вместе с тем в случае прекращения нарушения становится возможным и прекращение спора. Мы всегда открыты к переговорам и ценим аналогичную позицию наших коллег по отрасли и оппонентов в судебных процессах».

«ФВ» направил запрос в «Медисорб», чтобы уточнить позицию компании.

Маргарита Грошева

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