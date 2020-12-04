Депутат Госдумы Петров усомнился в полноценном запуске маркировки лекарств с февраля

Депутат Александр Петров высказал сомнения относительно того, что с февраля система маркировки лекарств перейдет с тестового в полноценный режим работы. По его словам, программное обеспечение нуждается в серьезном усовершенствовании, а сама система — в упрощении.

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров приветствует маркировку лекарств, но считает, что вводить ее надо поэтапно. И до тех пор, пока будут жалобы на нее, он будет считать, что закон о маркировке лекарств не работает. Об этом он сообщил, выступая на Первом Всероссийском межотраслевом форуме по маркировке, передает корреспондент «ФВ».

«Маркировку мы приветствуем, она нужна, но вводить ее надо поэтапно, — прокомментировал Петров. — Договорились тестировать каждый этап и, может быть, не с 1 февраля, а позже маркировка будет запущена в том объеме, который нужен стране. Но пока есть жалобы, я буду считать, что закон о маркировке лекарств не работает. Это моя позиция».

Депутат признал, что в свое время, при запуске эксперимента, ему «не хватило авторитета убедить других, что мы делаем большую ошибку».

«Предупредить и остановить ошибку мне не удалось, — признался Петров. — Поэтому я извинился перед людьми, которые не могли купить лекарства в аптеках, прежде всего из-за маркировки».

Дефицит и вымывание лекарств из аптек произошли по целому ряду причин, но маркировка была базовой, заявил парламентарий. 10% от общего объема оборота лекарств загрузили, и все, система не выдержала.

«Оптовики, производители держали у себя лекарства на миллиарды рублей и до 10 дней происходили срывы при входе в систему, что недопустимо, — сказал Петров. — Когда обстановка накалилась, правительство приняло решение перейти в тестовый режим, кроме 7 ВЗН».

Но этого мало, поскольку беда в том, что программное обеспечение оказалось сырое, констатировал Петров. По его словам, систему мониторинга движения лекарственных препаратов следует разгрузить. Если производитель отправил партию из 100 тыс. упаковок, а по 2 пачкам что-то не сработало, то вся партия зависла. «Почему нельзя сделать программное обеспечение таким образом, чтобы можно было принять часть партии?» — поинтересовался депутат.

Он признал, что постепенно ситуация улучшается, жалоб становится меньше. Но перечень всех технических сбоев умещается на трех страницах, которые мы передали оператору, чтобы он их исправлял.

В свою очередь директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский в очередной раз дал понять, что сами участники эксперимента плохо готовились к внедрению маркировки, надеялись на «авось» и не смотрят обучающие вебинары. Что касается осеннего дефицита лекарств в аптеках, то, по его словам, «предсказать такой ажиотажный спрос на фармпродукцию было тяжело».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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