В STADA рассказали о переносе производства в Россию из четырех европейских стран

STADA переносит производство препаратов из Сербии и Великобритании в Нижний Новгород, а из Ирландии и Германии — в Обнинск. Производство препаратов составит около 16 млн упаковок в год.

Компания проводит трансфер технологий с производственных площадок STADA в Сербии и Великобритании на АО «Нижфарм» (входит в STADA). Исполнительный вице-президент STADA по России и СНГ Штефан Эдер рассказал «ФВ» о планируемых объемах производства после его переноса и о том, куда будут поставляться препараты.

«Для нас на этой площадке лучшее соотношение цена – качество в мире», – заявил Эдер.

Препараты, производство которых будет перенесено из Сербии, планируется выпускать в объеме более 1 млн упаковок в год и поставлять преимущественно на Балканы и в страны СНГ. Что касается препаратов, передаваемых из Великобритании, то их будут производить в объеме почти 2 млн упаковок в год, а поставлять на рынки семи стран мира, в том числе в Великобританию, ОАЭ, Йемен. Планируется, что поставки начнутся с 2022 года, уточнил Эдер.

Впервые о планах STADA по расширению и переносу части производства в Нижний Новгород Эдер сообщил в сентябре на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В октябре 2019 года Иван Глушков, который тогда был заместителем генерального директора STADA CIS, говорил, что компания планирует переносить из Сербии производство четырех препаратов: «Гепатромбин Г», «Фебрицет», «Повидон-йод» и Panlax.

Расширение в Обнинске

Эдер также уточнил «ФВ», что в 2022 году планируется завершить перенос технологии производства препаратов, которые сейчас выпускаются на заводах Takeda в Ирландии и Германии, на российскую площадку STADA в Обнинске – завод «Хемофарм». Соответствующую сделку по приобретению портфеля брендовых продуктов за 660 млн долл. STADA и Takeda заключили в 2019 году.

В сделку вошли препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также биологически активные добавки. Эдер уточнил, что к 2022 году в Обнинск перенесут производство шести препаратов для лечения кардиологических и эндокринологических заболеваний объемом производства до 13 млн упаковок в год.

Маргарита Грошева

Полина Звездина

pharmvestnik