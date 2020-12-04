Производители не имеют права начать продажу вакцин

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал Распоряжение № 3073 от 23.11.2020 о расширении Перечня ЖНВЛП. Согласно документу, с 1 декабря в перечень включаются и вакцины для профилактики COVID-19. При этом, по данным ГРЛС, предельная отпускная цена на эти препараты все еще не зарегистрирована.

Согласно пункту 8 статьи 61 Федерального закона № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», ЖНВЛП не могут быть реализованы и отпущены, если на них не зарегистрирована предельная отпускная цена. Это значит, что ни производители, ни дистрибьюторы не могут продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы.

Сейчас правительство и производители изучают «издержки» производителей, чтобы определить, сколько может стоить вакцина, рассказал «ФВ» источник, близкий к НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

В России зарегистрированы три вакцины. Две, в разных формах выпуска, разработаны НИЦЭМ им. Гамалеи, а третья — научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Две формы вакцины Института Гамалеи — это раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления такого раствора. Они обе получили удостоверение в августе. Вакцину «Вектора» — «ЭпиВакКорона» — Минздрав зарегистрировал в октябре. Разрешение на применение вакцин действует до конца этого года.

Представители разработчика вакцины НИЦЭМ им. Гамалеи, а также Министерства здравоохранения и Российского фонда прямых инвестиций несколько раз говорили, что вакцина в розницу пока продаваться не будет. Минздрав уточнял, что распределением поставок вакцины от COVID-19 занимается само ведомство. Появится ли вакцина в госзакупках — вопрос открытый. Тем временем Домодедовская больница в Московской области сообщила на своем сайте о том, что она начинает вакцинацию жителей городского округа Домодедово.

«ФВ» направил соответствующий запрос в Минздрав и ФАС.

Что в госзакупках

В электронном бюджете есть соглашение между Минздравом и Институтом Гамалеи о выделении последнему субсидии в размере 165,7 млн руб., которая должна использоваться «на производство и доставку в субъекты Российской Федерации вакцины, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 No 2309-р».

На портале госзакупок объявлений о закупке вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции нет. По тематическому поиску доступны только пять аукционов, объявленных медсанчастями Федерального медико-биологического агентства. Объект закупок – поставка оборудования для транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Президент Владимир Путин уже объявил, что в конце следующей недели может начаться вакцинация врачей и учителей от коронавируса. По его словам, произведено уже 2 млн доз вакцины, что позволяет начать «масштабную вакцинацию».

Власти Москвы в свою очередь планируют выделить 10 млрд руб. на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 2021 году, сообщала пресс-служба столичного правительства.

Фото: Олег Кирюшкин

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

Полина Звездина

pharmvestnik