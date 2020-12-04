Мишустин поручил разработать временные правила доставки вакцины против COVID-19

Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины против коронавируса.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря разработать и утвердить временные санитарно-эпидемиологические правила доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.

Тема доставки вакцины для профилактики коронавируса обсуждалась на заседании координационного совета 1 декабря. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил Мишустину, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. Склады к приему вакцины готовы, сейчас завершается отработка цепи поставок непосредственно по центральным районным больницам. Временные правила позволят закрепить процедуру.

Губернаторы по поручению премьер-министра должны продолжать обеспечивать медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся дома. Кроме того, Мишустин обязал их следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры были адекватны обстановке, складывающейся в регионе.

Вчера, 2 декабря, Президент Владимир Путин объявил, что в конце следующей недели может начаться вакцинация врачей и учителей от коронавируса. По его словам, произведено уже 2 млн доз вакцины от коронавируса, что позволяет начать «масштабную вакцинацию».

В ходе видеоконференции вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рассматривается более широкая группа лиц для вакцинации. Она еще раз подчеркнула, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. «Уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия, для того чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе», — сказала Голикова.

Елена Сидорова

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