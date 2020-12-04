Интерпол предупредил о вмешательстве преступников в поставки вакцин против COVID-19

Интерпол выпустил предупреждение о высокой опасности преступлений в отношении вакцин. Мошенники будут создавать незаконные веб-сайты с поддельными препаратами или вмешиваться в цепочки поставок вакцин.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила предупреждение, в котором сообщается, что злоумышленники могут воспользоваться ажиотажем вокруг вакцин против коронавируса. В нем говорится, что пандемия уже спровоцировала «беспрецедентное недобросовестное и хищническое преступное поведение». Организация предупреждает о новой волне преступной деятельности: «фальсификации, краже и незаконной рекламе вакцин против COVID-19», сообщает Reuters. Мошенники будут создавать незаконные веб-сайты с поддельными препаратами или вмешиваться в цепочки поставок вакцин.

«Правительства готовятся к внедрению вакцин, и преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их. Криминальные сети также будут атаковать ничего не подозревающих представителей общественности с помощью поддельных веб-сайтов и поддельных лекарств, которые могут представлять значительный риск для их здоровья и даже жизни», — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

В октябре сообщалось, что исследовательские институты в Японии, работавшие над созданием вакцин от коронавируса, подверглись кибератаке. Хакерам удалось отправить электронные письма с файлами, содержащими информацию о новой коронавирусной инфекции.

Николай Соколов

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