Indivior предъявили иск на 1,34 млрд долларов из-за препарата для лечения опиоидной зависимости

Indivior получила иск на 1,34 млрд долл. от своей бывшей материнской компании Reckitt Benckiser. Indivior обвиняют в организации вводящей в заблуждение маркетинговой кампании препарата Suboxone, в ходе которой компания преуменьшала его опасность для детей.

Американская фармацевтическая компания Indivior получила иск от своего бывшего владельца, британской Reckitt Benckiser (RB), на сумму в 1,34 млрд долл. RB обвиняет Indivior в недобросовестной маркетинговой кампании препарата Suboxone, предназначающегося для лечения опиоидной зависимости, сообщает FiercePharma.

Ранее Indivior уже признала, что в октябре 2012 года отправляла в страховую организацию штата Массачусетс MassHealth ложные данные, указывающие на то, что Suboxone имеет самый низкий уровень случайного воздействия на детей среди всех препаратов, содержащих бупренорфин, сообщает The Hill.

На прошлой неделе RB подала иск в верховный суд Великобритании, требуя возмещения убытков от Indivior, которой компания владела до 2014 года. По данным The Guardian, этот иск – «процедурный», поскольку производители лекарств могут подавать иски только в течение шести лет после разделения.

Предлагаемые выплаты покроют почти всю сумму в 1,4 млрд долл., которую RB в июле 2019 года согласилась заплатить для урегулирования претензий Министерства юстиции США относительно своей роли в схеме продаж Suboxone. Тогда ведомство заявило, что маркетинговая кампания препарата началась до того, как компании разделились.

Indivior планирует «решительно защищаться» в суде. В своем заявлении компания назвала иск «необоснованным». Сообщается, что сумма предполагаемых выплат превышает рыночную капитализацию Indivior.

Иск RB стал последним в ряду обвинений, выдвинутых против компании. В октябре бывший генеральный директор Indivior Шон Такстер был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным в дезинформации программы Medicaid относительно опасности Suboxone для детей. Такстер был также оштрафован на 100 тыс. долл. и заплатит еще 500 тыс. долл.

В конце июля Indivior согласилась выплатить 600 млн долл. федеральным властям и властям штатов США в течение последующих семи лет. Тогда компания признала себя виновной в том, что ввела в заблуждение чиновников программы Medicaid штата Массачусетс относительно опасности Suboxone для детей, сообщало американское Министерство юстиции.

В октябре 2019 года RB согласилась заплатить 700 млн долл. по иску о Suboxone в рамках соглашения с властями Нью-Йорка и пятью другими американскими штатами.

Николай Соколов

pharmvestnik