Росздравнадзор запросил у производителей информацию о поставках дакарбазина

Росздравнадзор направил производителям запрос о поставках дакарбазина, сославшись на постановление правительства № 1771, которое позволяет увеличить отпускную цену, если она стала причиной дефицита препарата. Решение может быть принято, если ведомство придет к выводу, что препарату грозит дефицит или его уже нет на рынке.

Федеральная служба по надзору здравоохранения обратилась к производителям противоопухолевого препарата дакарбазин с просьбой предоставить данные о планируемых поставках препарата, ссылаясь на постановление правительства № 1771. Согласно постановлению, Росздравнадзор проводит мониторинг и в случае обнаружения дефицита препаратов или его угрозы направляет запросы производителям о предоставлении необходимой информации. Если ведомство выявляет дефицит, оно сообщает об этом Министерству здравоохранения, которое в свою очередь направляет производителям письмо с предложением перерегистрировать цену на препарат.

Кого запросили

В частности, запрос от Росздравнадзора получила компания Medac GmbH, которая производит «Дакарбазин медак». Об этом «ФВ» сообщил генеральный директор компании ООО «Тируфарм» – представителя Medac GmbH в России – Михаил Тимаков. «Мы получили запрос от Росздравнадзора и собираемся подавать на повышение цены по процедуре, предусмотренной постановлением № 1771», – сказал он.

Запрос получила также компания «Верофарм», которая производит «Дакарбазин-ЛЭНС». В пресс-службе компании отметили, что ведут активную работу с регулятором по этому вопросу.

Согласно данным ГРЛС, всего в России зарегистрировано три препарата на основа дакарбазина. Третий препарат – «Дакарбазин Лахема» – производит чешская компания Pliva-Lachema. «ФВ» направил запрос в представительство компании в России с просьбой уточнить, не получали ли они запрос от Росздравнадзора.

«ФВ» также направил запрос в Росздравнадзор в с просьбой уточнить, по какой причине была запрошена информация о дакарбазине.

Цифры

По данным аналитической компании RNC Pharma, за январь-октябрь 2020 года «Верофарм» произвел 126 537 упаковок дакарбазина. По итогам 2019 года объем производства препарата «Дакарбазин-ЛЭНС» составил 168 993 упаковки, в 2018 году было произведено на 975 упаковок меньше – 168 018. Импортные поставки «Дакарбазин медак» в 2019 году составляли 4 603 упаковки, а в 2018 – 4 751 упаковку. Как уточнил Тимаков, поставки препарата «Дакарбазин медак» были прекращены осенью 2019 года.

Препарат «Дахарбазин Лахема» за последние четыре года появлялся в продаже только в 2018 году, свидетельствуют данные аналитической компании AlphaRM. Тогда было продано 498 упаковок чешского препарата.

Дакарбазин не входит в список 26 дефицитных онкологических препаратов, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии. Как сообщал «ФВ», правительство намерено в ручном режиме контролировать наличие этих и других медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в начале ноября поручила Минздраву экстренно закупить небольшие объемы 26 дефицитных онкологических препаратов.

Маргарита Грошева

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