Компания «Пробиофарм» объявила о расширении производства сорбированных пробиотиков

В 2021 году компания намерена вдвое увеличить производственные мощности.

«Пробиофарм» поздравляет всех с Новым годом и с гордостью сообщает о том, что в наступающем году в два раза увеличит свои производственные мощности. Это произойдет благодаря займу, полученному от Фонда развития промышленности в рамках программы «Проекты развития». Расширение производства и модернизация оборудования позволят обеспечить граждан эффективными лекарственными пробиотиками — «Бифидумбактерин», «Бифидумбактерин форте®», «Пробифор®», «Флорин® форте» и «Гепафор».

Группа компаний «Аван» это единственное фармацевтическое предприятие в мире, выпускающее сорбированные пробиотики — лекарственные препараты XXI века. Сейчас достоверно известно, что благополучие нашего здоровья напрямую связано с состоянием кишечника и его микрофлоры.

Сорбированный пробиотик «Бифидумбактерин форте®» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Повышает эффективность лечения, сокращает сроки выздоровления, улучшает показатели иммунитета.

«Флорин® форте» — единственный отечественный сорбированный поликомпонентный препарат-пробиотик, содержащий бифидобактерии и лактобактерии. «Флорин® форте» облегчает течение вирусных инфекций, способствует быстрому восстановлению после болезни. Назначение сорбированного пробиотика «Флорина® форте» способствует восстановлению баланса иммунной системы, нормализации деятельности головного мозга, пищеварения и активации противоинфекционной защиты организма.

Это позволяет рекомендовать его в периоде эпидемического неблагополучия в качестве средства профилактики заболеваемости респираторными инфекциями, для снижения тяжести потенциально возможного инфекционного заболевания, предупреждения развития бактериальных осложнений, восстановления физической активности, уменьшения тревоги и раздражительности, повышения работоспособности.

Лекарственные препараты «Флорин® форте» и «Пробифор®» — эффективные средства, способные бороться с ОРЗ вирусной и бактериальной природы, что подтверждается результатами клинических испытаний препаратов и отражено в обзоре их клинического действия, а также инструкциях по применению.

Актуальные исследования с включением «Пробифора®» в схемы лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 показали, что данный препарат позволяет решить поставленную задачу комплексного лечения инфекции и улучшает переносимость основной терапии. Кроме того, этот лекарственный препарат входит в список ЖНВЛП, является средством быстрой помощи для лечения кишечных инфекций.

Спрос на лекарственные препараты ГК «Аван» серьезно возрос во время пандемии, но благодаря сохранению всего накопленного научного и кадрового потенциала компании, производившей эти препараты ранее, группа компаний смогла удовлетворить возросшие потребности на сорбированные пробиотики, а в 2021 году сможет обеспечить фармацевтический рынок инновационными лекарственными препаратами и сохранить здоровье россиян.

Всем крепкого здоровья!».

На правах рекламы

pharmvestnik