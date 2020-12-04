В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса

Завод по производству российской вакцины от коронавируса будет построен в Казахстане в ближайшее время. В середине ноября президент Казахстана говорил о привлечении инвестиций в его строительство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит сегодня в режиме видеоконференции, заявил, что в стране в ближайшее время будет построен завод по производству российской вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на сессии, отметил, что государства–члены ОДКБ наладили «самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку».

По его словам, Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты. В странах – участницах Договора работали группы российских специалистов – медиков и эпидемиологов.

«В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V» и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги. Это касается и двух других наших вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», которая также прошла регистрацию», – отметил российский президент.

16 ноября на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Токаев заявил о том, что достигнута договоренность с Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины.

«Полагаю, что этот завод лишним не будет, поскольку следующий год будет «ударным» в борьбе против коронавируса. Нам нужна вакцина. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», – отметил глава Казахстана.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор». 10 ноября Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября говорила, что клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре им. Чумакова, планируется завершить до конца декабря.

Фото: Официальный сайт президента Казахстана

Елена Сидорова

pharmvestnik