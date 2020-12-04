Великобритания первой в мире одобрила вакцину от Pfizer и BioNTech

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Она будет доставлена в британские больницы в начале следующей недели.

Британское регулирующее агентство MHRA выдало разрешение на экстренное использование вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Reuters. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат, поскольку европейское EMA и американское FDA пока не опубликовали свои решения.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по контролю оборота лекарств и медицинских товаров (MHRA) одобрить применение вакцины COVID-19 от Pfizer и BioNTech», – передает Reuters заявление правительства.

Там также добавили, что вакцина будет доступна по всей стране начиная со следующей недели, и британские больницы готовы к получению препарата.

Британскому комитету по вакцинам предстоит решить, какие приоритетные группы получат прививку в первую очередь: жители домов престарелых, медицинский персонал, пожилые люди и те, кто имеет слабое здоровье.

В Pfizer заявили, что получение разрешения на использование вакцины в экстренных случаях в Великобритании знаменует собой исторический момент в борьбе с COVID-19.

«Это разрешение – цель, над которой мы работали с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA за их способность провести тщательную оценку и принять своевременные меры для защиты людей в Великобритании», – заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

В начале недели Pfizer и BioNTech подали заявку в EMA, чтобы зарегистрировать препарат в Европе. Предполагается, что агентство одобрит вакцину 29 декабря.

Николай Соколов

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